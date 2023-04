Rossi: "Los dirigentes de JxC no serán quienes solucionen los problemas que generaron"

Rossi dijo que la oposición no vendrá a solucionar los problemas. Foto: Archivo.

"Hay logros de nuestro gobierno que merecen ser reivindicados, como por ejemplo haber entregado la vivienda cien mil, o haber bajado la desocupación"

🙌 Inauguramos la nueva sede de @p_popularok junto @RossiAgustinOk y @SantoroLeandro

📍Un espacio de encuentro político-cultural en Viamonte 1477 pic.twitter.com/dCRaaaAlvC — Eduardo Jozami (@eduardojozami) April 19, 2023

"Hoy en la Argentina los sectores que nos discuten la base popular son los que dicen que las cosas se resuelven con menos intervención de la política en la economía"

El jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, consideró que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), y recordó que durante su mandato, Cristina Fernández de Kirchner dejó "un país desendeudado y en crecimiento"."Los argentinos deben saber que quienes generaron sus problemas no son quienes los van a resolver. "Cristina (Fernández de Kirchner) dejó un país desendeudado y en crecimiento. Por el contrario, el expresidente Mauricio Macri lo entregó con una deuda que condicionó no solo a este gobierno sino a los que vendrán", señaló Rossi al participar el martes por la noche de la apertura de la nueva sede del espacio político cultural Participación Popular.En la presentación, que se llevó a cabo en el centro porteño, el funcionario estuvo acompañado por el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y referente de ese espacio, Eduardo Jozami, y el diputado nacional del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro."Tenemos que tener una mirada más amplia de nuestra construcción del movimiento nacional en Argentina.y partir de la lógica de que el problema fundamental de la democracia argentina es el de la política contra las corporaciones. Tenemos que trazar la raya en ese sentido", remarcó Rossi.Además, el jefe de Gabinete enfatizó:, como por ejemplo haber entregado la vivienda cien mil, o haber bajado la desocupación y el crecimiento que tuvo la economía en los últimos dos años".Por su parte, Jozami aseguró que la actual es "una época muy amenazadora" y expresó preocupación por "el desencanto de mucha gente, porque eso puede hacer perder de vista que el camino de la política es el único posible para salir adelante y resolver los problemas de la Argentina".Advirtió que," al tiempo que remarcó que la "unión es necesaria para poder ganar las elecciones y para parar la ofensiva de una derecha que se muestra cada vez más agresiva, como se vio en el atentado contra Cristina y la proliferación de los discursos de odio".Por su parte, Santoro hizo "un llamamiento a la ética de las convicciones y de la responsabilidad en nuestro movimiento", y explicó que"Hoy en la Argentina los sectores que nos discuten la base popular son los que dicen que las cosas se resuelven con menos intervención de la política en la economía, y es fundamental ver en qué registro se está dando la discusión política, porque si no, les vamos a hablar solamente a los que piensan como nosotros", remarcó.En el acto estuvieron presentes también el ex embajador en Ecuador Gabriel Fuks, el humorista Rudy y el investigador del Conicet Alejandro Grimson, y se leyeron mensajes de adhesión del ministro de Defensa, Jorge Taiana; de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; y de la referente feminista Dora Barrancos.