Detuvieron a 12 personas por el incendio de un hospital en Beijing que dejó 29 muertos

Es una de las peores catástrofes de los últimos años en la capital china. / Foto: AFP.

Qué se sabe hasta el momento

No se dieron mayores detalles del número de heridos por el incendio o la condición de las víctimas. / Foto: AFP.

Las llamas pudieron apagarse media hora después del inicio del incendio y los equipos de socorro evacuaron a 71 pacientes

Los incendios mortales son comunes en China debido a los débiles estándares de seguridad

Doce personas fueron detenidas este miércoles por elde Beijing que dejó, anunciaron las autoridades, al día siguiente deEl incendio se produjo en el, en el distrito de Fengtai, poco antes de las 13 del martes (hora local). Debido al siniestro, al menos 29 personas murieron, según el último balance divulgado este miércoles por el vicealcalde de Fengtai, Li Zongrong.Entre los 12 detenidos están el, afirmó en conferencia de prensa Sun Haitao, de la oficina de seguridad pública de Beijing, según informó la agencia de noticias AFP.Una investigación preliminar reveló que el incendio fue, según Zhao Yang, de los bomberos locales. Las chispas "encendieron los elementos volátiles de la pintura en el sitio", explicó Zhao.compartidas en redes sociales mostraban a personas que intentaban protegerse de las llamas sentándose en las unidades exteriores de los sistemas de aire acondicionado o aferrándose a sábanas antes de saltar del hospital.El tanto, el vicealcalde de Fengtai expresó sus "profundas condolencias" por la muerte de 16 mujeres y 13 hombres en la tragedia. "Sentimos profundo remordimiento y culpa", declaró Li Zongrong a los periodistas al dar a conocer el balance de víctimas.Alrededor del establecimiento había unay grupos de curiosos que observaban y grababan el lugar con sus teléfonos, constataron periodistas de la AFP.El edificio no parecía excesivamente dañado desde fuera, pero imágenes del interior publicadas por el medio económico Caixin mostrabanLas llamas pudieron apagarse media hora después del inicio del incendio y los equipos de socorrodurante las dos horas siguientes, dijo el periódico oficial Diario de Beijing. No se dieron mayores detalles del número de heridos por el incendio o la condición de las víctimas."La prioridad número uno es curar a los heridos", declaró Yin Li, secretario del Partido Comunista en Beijing, que acudió al lugar, según el diario oficial. Recomendó "poner en marcha un equipo de trabajo a nivel municipal" para "exigir cuentas a personas responsables, conforme a la ley".Las muertes fueron confirmadas luego de que las víctimas fueron llevadas a un hospital no identificado para tratamiento de emergencia, según el Diario de Beijing.El hospital Changfeng se encuentra en el oeste de la capital, a unos 25 minutos en coche de la plaza de Tiananmen, conocida por la masacre ocurrida el 5 de junio de 1989.Losdebido a los débiles estándares de seguridad, tal como sucedió en noviembre donde 10 personas murieron en el incendio en un edificio de apartamentos en la provincia noroccidental de Xinjiang, lo que desató protestas contra los confinamientos por los brotes de Covid-19.