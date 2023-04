Conmemoraron el 80ª aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia en el CCK

Angel Mahler dirige la orquesta que actuó en el acto del 80° aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia / Foto: Alfredo Luna.

participaron este martes de un acto para reivindicar la paz y los derechos humanos a través de la memoria y la educación, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con motivo del 80º aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, fecha en la que se eligió para recordar el Día del Holocausto y heroísmo judío en todo el mundoSe hace en Israel, se hace en Auschwitz y se hace en Argentina. Y es importante porque para nosotros, especialmente para los argentinos, la memoria es importante y estamos permanentemente haciendo un ejercicio de rescatarla", expresó a Télam Knoblovits."El mundo está lleno de odio, de dificultades, de racismo y de antisemitismo,, para traerlo al presente y volver a construir un futuro. Además, nos estamos quedando sin memoria, porque los sobrevivientes son cada vez menos y tenemos que encontrar la manera de transmitir", agregó.Con respecto a por qué se realiza este acto en nuestro país, explicó:y somos una comunidad que está toda nucleada bajo una sola organización que es la DAIA y que tiene una presencia, un capital simbólico importante y porque hay muchos sobrevivientes acá, sin dejar de mencionar que existe el museo que también se ocupa de recrear esos momentos horrorosos que vivió el mundo para evitar que vuelvan a suceder".Por su parte, Perczyk detalló que. Quisiéramos destacar que estos 80 años concuerdan con los 40 de democracia argentina. Oportunidad para trabajar en el legado, la memoria, y los pasados dolorosos que dejaron huellas en nuestras sociedades".justicia e igualdad, en el que la memoria sea un legado, y que podamos honrar la memoria de todas las víctimas y sobrevivientes del Holocausto, siendo la educación el pilar para que jamás vuelva a suceder un genocidio", concluyó el ministro en su discurso en la Sala Sinfónica del CCK, ubicado en Sarmiento 151, CABA."Hoy es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia.El rol principal del Museo de Holocausto es justamente transformar esas historias de horror en enseñanzas para justamente luchar contra las ideologías del odio, de la discriminación, de la persecución y justamente convertir el horror del pasado en enseñanzas para el futuro", esbozó a esta agencia Mindlin.Bajo la mirada de sobrevivientes del Holocausto,y entidades de la educación pública, entre los que se encontraban Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho, UBA; Valeria Bergman, rectora del Colegio Nacional Buenos Aires; y Nicolás Trotta, exministro Educación; sonó la orquesta sinfónica a cargo de Ángel Mahler, junto al Coro del Colegio Nacional Buenos Aires y el ensamble vocal Di Tella.y luego se pudo ver un compilado de vídeos de sobrevivientes del Holocausto, encendiendo velas blancas en memoria de las víctimas de la Shoá bajo las palabras "nos comprometemos a recordar y transmitir"."Estamos aquí porque las víctimas tienen que ser honradas, porque puede volver a ocurrir, porque los ejecutores fueron hombres y mujeres comunes,y hoy queremos educar porque no se puede dejar el mundo tal y como está", pudo escucharse a través de una voz en off, mientras seis sobrevivientes del Holocausto encendían las velas arriba del escenario.Uno de ellos es André Gattegno (83), quien contó a Télamy tomar un barco hasta Montevideo en Uruguay."Lo peor fue la secuela que dejó en la familia.Hoy nos damos cuenta de las secuelas que dejó todo eso en la familia, pero gracias a Dios estamos y estoy acá", indicó, emocionado.Gattegno explicó quepor eso, después de la guerra, las instituciones judías tuvieron que ir a buscar a las familias a las que se le habían entregado en adopción a los niños porque, si no, no había una continuidad en el pueblo judío"."Este es un momento para reflexionar y honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida.Hay que asegurarnos que nunca se olvide lo que pasó. Y construir un mundo donde no haya odio", expresó a los presentes un representante de la juventud judía, Eitan Brzostowski.Luego,manifestó que "la muerte de seis millones de judíos no puede volver a repetirse en ningún momento ni ningún pueblo. Los hombres han sabido hacer lo más espantoso que un hombre puede hacer a otro hombre y tenemos que volver hacer humanos y proteger a nuestros semejantes".El gueto de Varsovia, en Polonia,en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.