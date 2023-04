Docentes denunciarán ante la Fiscalía represión en una manifestación durante un acto de Valdés

Docentes de la localidad correntina de Saladas anunciaron que denunciarán ante la Fiscalía represión en una manifestación durante un acto del gobernador Gustavo Valdés y que dos maestras fueron golpeadas cuando intentaban entregar un petitorio al mandatario.Paralelamente,dijo en el acto que se realizaba en esa ciudad que "onde además anunció un incremento del mínimo salarial docente a 150 mil pesos.Las manifestantes aseguraron que harán la denuncia en la Fiscalía, adonde "llevaremos todas las pruebas, tenemos fotos, videos y los informes médicos", dijo Carolina Cóceres, una de las maestras que aseguró haber sido agredida "con golpes de puño en el estómago".s en la ciudad distante a 100 kilómetros de la capital provincial, cuando docentes autoconvocados se concentraron frente al Club Antorcha, donde el gobernador de la provincia encabezó un acto político de la alianza ECO+Vamos Corrientes.relató que se concentraron en el lugar "pacíficamente y nos acercamos para entregarle un petitorio al Gobernador, pero fuimos reprimidos por personal policial de civil".", detalló en diálogo con Télam.Remarcó que "éramos casi todas mujeres, docentes y se supone que ellos debían resguardar nuestra seguridad. Todavía no creemos todo lo qué pasó, estamos en shock".Cuestionó que "elen Corrientes es de. Es un salario miserable"., es una vergüenza lo que hizo, la única bandera que levantamos es la de la dignidad", concluyó Cóceres.Tras el hecho, elmanifestó el "repudio de Suteco-Ctera-CTA a esta actitud represora de la policía del gobernador Valdés sobre la docencia"."Esta es una gestión que no da respuestas que es incapaz de sentarse a discutir y opta por usar la fuerza policial para reprimir a los docentes", concluyó el dirigente.En similar sentido se manifestó el) al señalar que "los docentes pedían sueldos dignos en Saladas y la respuesta del Gobierno provincial es la represión"."Ya no alcanza con amenazas de descuentos por los paros, ahora llegan a la agresión a los trabajadores", dijo el legislador.En el acto del frente oficialista que se realizó en Saladas, Valdés pidió "no responder a las provocaciones" y anunció que elevará el salario mínimo docente a 150 mil pesos. "Vamos a dignificar a todos los docentes de Corrientes, por eso les vamos a levantar el sueldo un 15% más en este mes y vamos a elevar el mínimo a 150 mil pesos", expresó.