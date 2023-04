Sobrevivientes trans relataron ante el TOF 1 sus cautiverios en dictadura

El juicio se celebró en el TOF 1 de La Plata

Declaración de Marlene Wayar

Declaración de Julieta Alejandra González

Declaración de Fabiana Gutierrez

Declaración de un represor imputado

Cinco sobrevivientes trans relataron este martes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores, los maltratos y violaciones sufridas en la última dictadura militar durante sus cautiverios en el excentro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield y coincidieron en asegurar que "fue un infierno, ni a un animal se lo trata así".entre ellos el exmédico policial Jorge Bergés, por los delitos cometidos contra más de 600 víctimas alojadas en los excentros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús, entre ellas víctimas del colectivo travesti trans.En esta audiencia, calificada por las propias víctimas como "histórica" por la oportunidad de dar a conocer sus padecimientos y obtener justicia, también declaró como testigo de contexto la psicóloga, escritora y activista trans Marlene Wayar.tras trazar un panorama sobre cómo la dictadura militar persiguió, hostigó y disciplinó al colectivo travesti trans y mencionó aAfirmó que durante la dictadura "se entendió a las disidencias en ejercicio como una amenaza al sentimiento nacional, cristiano y familiero, y se las comienza a sacar de sus casas, se busca visibilizar en su familia", y "en el barrio que son tan peligrosas y contagiosas como el discurso que se pretende contra los activismos políticos"., sostuvo.y dijo que "nadie pide explicación por estos cuerpos, no son reclamados, nadie tiene que dar explicaciones, no tiene respaldo de nadie".. Me metieron en un coche particular, yo lloraba porque todavía era menor de edad".Éramos monstruos para ellos. Tenían problemas psicológicos", contó y preguntó: "¿Cómo hacés sexo con una persona que odiás?"., que actualmente vive en Italia, recordó que durante su cautiverio"En el momento no tuvimos justicia, que hoy se haga justicia para nosotros es algo que ganamos de tantos años, a pesar de que no están más las chicas", dijo quebrándose en un sollozo.Y tras ser trasladada al Pozo de Banfield también fue violada, golpeada, le cortaron el cabello y sufrió hambre y frío., dijo que les decían.Alagastino expresó que "era un infierno, no les importaba nada de nosotros,Asimismo, contó quedonde también sufrió maltrato y abusos sexuales de sus captores.. Quedé con mucho miedo, miedos que no se me van, duermo mal y por las noches tengo pesadillas", expresó.Por su parte,Tras contar que estaba en situación de prostitución en cercanías de un colegio de adultos y que era "normal" que la "levantaran patrulleros para cobrar su canon y cada tanto hacerle favores sexuales", relató que una noche "fue diferente".dijo llorando.Julieta Alejandra González, a su vez, declaró que estaba en situación de prostitución cuando fue secuestrada por policías y llevada al mismo lugar junto a otras compañeras travestis.Nosotras pensábamos en ese nacimiento, qué habrá nacido. Para mi era un varón, por los pulmones que tenía, que eran fuertes. Yo estuve en ese nacimiento. No estaba solito o solita", dijo con ternura pensando en ese niño o niña nacido en cautiverio.Contó que los padecimientos en ese centro clandestino le dejaron miedo ante los ruidos fuertes o los gritos y manifestó que, incluso, hace poco nació su nieto y al oir su llanto le trae "recuerdos de ese llanto del bebé que nació ahí, siempre, siempre".y "a sentir el respaldo de que nuestros cuerpos importan, de que a este país le importan nuestros cuerpos"."Es sumamente significativo este juicio, tiene un peso histórico", remarcó y señaló que aún falta que las disidencias accedan a vivienda y salud dignas y a una completa cobertura del cupo laboral trans en todas las provincias.