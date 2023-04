Fernández hizo un llamado a la "reflexión colectiva" y a pensar la región como "un todo"

Fernández clausuró el encuentro "Diálogo de Alto Nivel sobre el Transporte en América Latina y el Caribe". VER VIDEO

Alberto Fernandez junto a Diego Giuliano y Young Tae Kim, acto en el CCK / Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

El evento en el CCK

El presidente Alberto Fernández hizo este martes un llamado a "una reflexión colectiva" y a "pensar a la región como un todo" porque "el mundo va a empezar a funcionar a partir de grupos de países", al cerrar el Foro Internacional de Transporte que se realizó en esta ciudad.Fernández destacó la importancia "del transporte" para la integración regional al clausurar el encuentro denominado "Diálogo de Alto Nivel sobre el Transporte en América Latina y el Caribe" que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y que, encabezado por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, contó con laEl primer mandatario sostuvo la necesidad de "pensar como región" y no "en lo que hacemos cada uno desde nuestros países, porque si cada uno intentamos solos, va a terminar siendo insuficiente. Tenemos que entender que todos somos un continente, una región".Señaló que "es muy evidente que la, tan evidente como que las naciones empiezan a mirarse a sí mismas" y recalcó que "el mundo va a empezar a funcionar a partir de grupos de países".Puso como ejemplo a "la Unión Europea, abroquelada en una región que quiere fortalecerse ante la amenaza china y a la amenaza del grupo americano con el NAFTA. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir discutiendo si queremos ser parte del mundo chino o del mundo norteamericano, o vamos a ser parte de nuestro mundo?"."Ésa es la discusión que nos debemos como latinoamericanos y en eso tenemos que trabajar, y para eso tenemos que favorecer laes una tarea que tenemos que asumir en conjunto. Pensar en querernos, en que somos una región y que como región tenemos que diseñarnos y discutir entre todos aquello que necesitamos, ojalá lo logremos", sentenció.Apuntó Fernández que "el transporte adquiere una dimensión en la economía moderna, una importancia indudable y se transforma en un costo a tener en cuenta a la hora de producir y de vender en un mundo que aún se mueve con combustibles fósiles y donde el precio de esa energía no para de subir"."Tenemos -añadió- ese problema para resolver y también tenemos un problema dentro de nuestro continente. En América Latina logramos conformar el Mercosur, pero hay otros países que forman parte de otros grupos regionales. No hemos logrado una unidad absoluta y deberíamos trabajar para lograrla".En el foro, cuyase abordaron cuestiones clave parade los ciudadanos y lade las empresas, teniendo como disparadores principales lapara la inclusión social, el transporte de mercancías para el desarrollo regional y las vías navegables para la integración regional.En la apertura Giuliano expresó: "Cuando nos encontramos en Alemania en el 2022 post pandemia, todos coincidimos en tener una. En nuestra agenda, el cambio climático y la descarbonización siguen siendo ejes principales. El transporte es el centro de un cambio cultural y tecnológico que tiene que ver con la adaptación a nuestras realidades, oportunidades y fortalezas en Latinoamérica".Luego puntualizó que "un tema central en nuestra agenda es. Vivimos en un continente donde la desigualdad tiene una enorme incidencia, y eso genera un profundo impacto en el bienestar del transporte y nuestra población"."La concentración de riqueza, los monopolios centralizados y la exclusión social, son problemas del mundo y nuestros, y es muy importante que podamos también tratar esa perspectiva del transporte, porque cuando hay pobreza en el transporte se destruyen oportunidades", añadió."Hay dos formas de exclusión en el transporte: la de índole territorial, y la social.Nuestra política de transporte tiene que llegar a los más vulnerables para reducir esa desigualdad, porque ninguna política de desarrollo social es eficaz sin una buena política de accesibilidad en el transporte", dijo el ministro.Por su parte, elindicó que desde que asumió el cargo en 2017 se propuso "aumentar la membresía del ITF en América Latina y el Caribe, y que el aporte de esta región se escuche, para que los avances lleguen a todos los países sin demora"."Este es el segundo diálogo regional para Latinoamérica, que genera un gran valor porque refleja la mayor capacidad de las autoridades regionales en torno a los principales desafíos del transporte de la región. Tengoconcluyó.El encuentro se desarrolló durante todo el día en el CCK, promoviendo el diálogo regional por encima de la mirada general y representando la antesala del encuentro del ITF que se realizará en mayo, en Alemania, donde el ministro Giuliano elevará y compartirá con el resto de los países los planteos y necesidades de la región.Del evento también participaron: Camilo Pabón, Asesor para América Latina del ITF; Gustavo Martínez Pandiani, Subsecretario América Latina y Caribe; Renan Filho, Ministro de Transporte de Brasil; Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile; Audley Shaw, Ministro de Transporte y Minería de Jamaica, y Juan José Olaizola, Subsecretario de Transporte y Obras Públicas de Uruguay.También estuvieron Hugo Beras, Director Ejecutivo del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre de República Dominicana; Julieta Abad y Laureen Montes de BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y Nicolás Estupiñan, Catalina Vanoli, Emil Rodríguez y Angie Palacios de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).Por parte del Ministerio de Transporte estuvieron la secretaria de Gestión, Jimena López; el Jefe de Gabinete, Facundo Benegas; la directora de Análisis Eficiente del Transporte, Mariel Figueroa; el titular de la Administración General de Puertos, José Beni, y el subinterventor del organismo, Tomás Vernet.