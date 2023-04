Alejo Stivel, Tequila y aquellos años de sexo, drogas y rock&roll

Alejo Stivel vive en Madrid, produce discos en toda España y ahora está en Buenos Aires para el gran debut en el Teatro Astros.(Foto Florencia Downes)

Los cinco integrantes de Tequila, en su época dorada. Durante cinco años hicieron vibrar a millones de adolescentes españoles.

🎶 Alejo Stivel el eslabón perdido del rock nacional que fue rey en la España posfranquista, presentará el documental "Tequila, sexo, droga y Rock and roll", seguido de un show con sus temas más exitosos pic.twitter.com/sBqgKmSEck — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 18, 2023

Alejo, un frontmanque emulaba a Mick Jagger, a quien vio en vivo casi cuarenta veces.

"Me vuelvo loco" Tequila (Tema que fue cortina de "Duro de domar") VER VIDEO

Un pasado vertiginoso, un sano presente En 1983 dijeron basta y Tequila entró en la historia. Alejo Stivel siguió una intensa carrera como productor musical. Ariel Rot, junto a Andrés Calamaro, crearon Los Rodríguez, banda a la que se sumó Julián Infante el guitarrista de Tequila, al que en el 2000, tantos años de sexo, droga y rock and roll lo llevaron a la muerte. Felipe Lipe dejó para siempre la música mientras que Manolo Iglesias, golpeado por la heroína, murió en 1994.



“A pedido de mi mente y de mi hígado, llevo una vida sana”, revelaba Stivel en una anterior charla con este periodista. “Estuve veinte años sin probar carne, ahora cada tanto voy por un bifacho, Por supuesto, no me drogo, no fumo tabaco, no tomo alcohol. Trato de no meter mierda en el cuerpo. Ya lo hice bastante… Creo que el cupo de mierda que uno tiene para meter en su cuerpo lo cumplí, y con creces…”



Por eso ahora, Alejo disfruta del vacío a punto que preparó su hermano Javier Urondo -hoy uno de los mejores cocineros porteños al frente de un restaurante que lleva el apellido paterno- para esta visita a Buenos Aires. Se criaron en la casa de Paco Urondo, junto a Claudia, la otra hermana, que moriría en 1977 víctima de un grupo de tareas de la Esma.

Sólo Alejo y Ariel Rot siguen vinculados a la música. Felipe Lipe siguió otra profesión mientras que Julián Infante y Manolo Iglesias murieron víctimas de los excesos.

Postal de un verano feliz: arriba, Paco Urondo, Emilio Alfaro, Adriana Aizemberg, Zulema Katz y Claudia Urondo. Abajo, Marilina Ross y los pequeños Javier Urondo y Alejo Stivel.

Medio siglo después, Javier Urondo y Alejo, en la cocina de Urondo, el restaurante de Parque Chacabuco. (Foto: Florencia Downes).

"Tequila, sexo, drogas y rock and roll" VER VIDEO

La próxima producción, un homenaje a María Elena Walsh Dice que ya perdió la cuenta de los discos que produjo. Pero sí tiene en claro el que se viene. “Es un álbum de una cantante española, Rosa León, que también estuvo retirada como 30 años.



Ella editó todas las canciones de María Elena Walsh en España. Y ahora, la convencí para hacer un disco de duetos con temas de María Elena: estarán Sabina, Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Silvio Rodríguez, entre otros ‘próceres’, además de nuevos artistas”.



Su cuñado, Jorge Guinzburg, acostumbraba terminar sus entrevistas con una clásica pregunta:Este sábado de 22 abril, poco antes de la medianoche, en el Teatro Astros, y con 64 recién cumplidos,finalmente tendrá su primera vez… frente al público de Buenos Aires, la ciudad donde nació, se crio, mamó rock y a la que -junto a su familia- tuvo que dejar empujado al exilio por la dictadura.y cursando la secundaria, junto a su gran amigo Ariel Rot. Con mucho rock en sus cabezas –Charly, Spinetta, Pappo, Los Gatos-, lo primero que quisieron saber era qué se escuchaba por allí y descubrieron queY a los pocos meses dieron luz a Tequila.Para centenials y millenials que no tienen idea de quién es Alejo Stivel y qué fue la banda Tequila, el propio músico se presenta en charla con Télam en una mesa de Urondo, el bar de su hermano de la vida, Javier Urondo, a la vez que aprovecha para degustar un jugoso vacío.en España. Llegaron allí, sin conocer a nadie ni nada. En un año habían sacado un disco que estaba número uno en las listas de éxitos y llenaban estadios. Es que llevábamos el mensaje que justo necesitaba el país que salía de 40 años de oscuridad: escapismo alegría, fiesta, diversión, intensidad. Claro que tuvimos que aprender a hablar de tú y todo eso…-17, 18 años, con Ariel éramos menores de edad. Por eso el primer contrato discográfico de Tequila lo tuvieron que firmar nuestros padres. Ahora, en tiempos de redes sociales, el mundo se achicó de una manera brutal. Pero entonces, 1977, ir a España sin conocer a nadie, era como viajar a Marte.-Con Ariel veníamos muy acostumbrados a ir a recitales desde muy chicos. Y en Madrid, extrañábamos eso. Hasta que nos enteramos de en la discoteca M&M había conciertos. Una noche vimos una banda y encaramos al bajista para invitarlo a sumarse a nuestra banda… que todavía no existía. ¡Una locura! Locos pero convincentes ya que además del bajista –Felipe Lipe- se sumaron el guitarrista y el baterista. Finalmente el baterista se fue a la mili –la colimba española- y lo reemplazó Manolo Iglesias mientras que al guitarrista lo cambiamos por Julián Infante-. Entonces sí ya estaban los cinco Tequila.-En cinco años de vida sacamos cuatros discos –el primero en enero de 1978- que vendieron más de dos millones de discos. Dimos casi 500 shows en vivo –uno 120 por año-, recorriendo miles y miles de kilómetros por todo el país. Esas giras nos obligaban a faltar a la escuela –todavía estábamos en la secundaria- y cuando volvíamos los compañeros a Madrid los compañeros nos miraban con odio diciendo: “mientras nosotros estamos acá estudiando Geografía, tú te la pasas roqueando por España”.-Rodeado de chicas, de fans y haciendo lo que más te gusta con tus amigos, verdaderamente fue el sueño del pibe… Yo le recomiendo a todos los adolescentes que hagan una banda, que salgan a tocar y tengan mucho éxito… jajajaja… Pero todo tiene su contracara. Cuando esos cinco años se acabaron fue como caerte de un altísimo pino… Te golpeás la cabeza, te preguntás dónde estoy porque, como dicen los norteamericanos, fue “too much too son” – “demasiado, muy rápido”, pero bueno, que nos quiten los bailado.-Es que así fueron esos cinco años, Enorme éxito gracias a la ventaja que traíamos del buen rock que tuvimos en Argentina. . Diego Manrique, el periodista más importante del rock español, decía que Tequila había hecho perder la virginidad musical a España… y quizás no solo musicalmente. Pero el tiempo pasa y robándole a Mick Jagger una reflexión que hizo en el programa de David Letterman, “empiezas tocando rock and roll para conseguir sexo y drogas, y terminas tomando drogas para poder hacer sexo y rock and roll…” En el documental tendríamos que haber puesto la advertencia: “no repitas todo esto en tu casa”… En verdad, creo que es un buen documental porque no es una palmadita en la espalda o una elegía sobre la banda. Está la parte bonita y también la dura.-Después de Tequila me dediqué a la producción de discos –más de 300, el más logrado “19 días y 500 noches”, de Joaquín Sabina- y a hacer jingles -no menos de 500-. El rock siguió siendo parte de mi vida pero en dosis más moderadas, homeopáticas. En los años dorados de Tequila era impensable venir a tocar a la Argentina, en plena dictadura. Y después estuve 25 años sin grabar ni cantar, 25 años sin subirme a un escenario… Vengo a cumplir un poco con Un sueño postergado que es cantar en mi país, con la intriga de saber cómo me recibirán.-¡Ojalá llegue a campeón del mundo como Maravilla, jajajaja!