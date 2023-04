Recalde afirmó que "conviene tener un candidato de unidad", pero no desestimó las PASO en el FdT.

El senador nacional y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, sostuvode cara a las próximas elecciones, pero no desestimó que haya más de un postulante presidencial en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorios (PASO) que se disputarán el domingo 13 de agosto., señaló Recalde en declaraciones a Radio 10.Sobre los beneficios políticos que podrían tener la realización de una PASO para la coalición oficialista,, aunque admitió que "no siempre pueden resultar inconvenientes" a la hora de establecer candidatura y propuestas electorales.En ese sentido, el legislador agregó que cuando uno una fuerza política "está en el Gobierno, lo ideal es tener una candidatura definida y consensuada" de cara a una elecciones presidenciales.en la primera reunión de la mesa política de la coalición realizada en febrero pasado, según contó Recalde., previsto para este viernes a las 18, el senador porteño adelantó que se tratará de una convocatoria para realizar un cónclave de los dirigentes más importantes que integran esa fuerza política."No va haber grandes definiciones. Daremos un paso para citar al Congreso y será el partido el encargado tiene que definir alianzas y confeccionar un reglamento (interno) en el caso de que haya PASO en el FdT con más de un precandidato".suya a jefe de Gobierno porteño, Recalde fue contundente al remarcar que no se "excluye" en términos personales y que tampoco pretende impedir que otros dirigentes se presenten., destacó.A la hora de vaticinar un resultado en la ciudad de Buenos Aires, el dirigente miembro de La Cámpora auguró que "este año" el FdT puede dar "un batacazo y cambiar la realidad de la ciudad" que el PRO gobierna desde 2007."No hay fuerzas políticas invencibles ni eternas. El PRO y el macrismo en la Ciudad están cerrando un ciclo que fue un fracaso en quince años de gestión", subrayó.Agrupaciones del kirchnerismo porteño realizarán este sábado en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, un plenario de la militancia bajo el mismo formato que se hizo en Avellaneda y Resistencia, Chaco.