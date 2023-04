Jacqueline Golbert: “En un mundo tan hostil, lo único que queda es amar y destruir”

Jacqueline Golbert, poeta, narradora y gestora cultural. /Foto: Violeta Morano.

“Yo no voy a bailar, voy a lecturas de poesía” Además de poeta, narradora y periodista Jacqueline Golbert es gestora cultura. Desde 2017 coorganiza los ciclos de poesía y pintura “todos los bares del mundo” y “Todos los kioscos del mundo”. En 2020, junto con dos amigas abrió la librería La Sede en Villa Crespo. Por eso conversó con Télam sobre el espacio que la literatura tiene en el mercado.



- No me importa que me ames es la primera novela que publicás en una editorial grande? Cómo se siente eso?

-Es la primera novela que publico en una editorial grande y también la primera novela de largo aliento que escribo. Siempre escribí poesía, o relatos breves autobiográficos. Me adentré en un mundo y me llevó 7 años escribir, corregir, reescribir y terminarla. El trabajo con mi editora Magalí Etchebarne fue fundamental. Me parece muy importante trabajar con alguien que te sepa leer, comprender y acompañe el proceso de edición. Magalí es narradora y poeta, y eso creo que también enriqueció el proceso. Ya había tenido un proceso de edición con otro editor pero no funcionó porque no supo leerme, puede pasar, y quedó el proyecto fluctuando. Entendí que necesitaba también madurar un montón de cosas de la novela, tomarla un poco menos en serio en el sentido de …esta es mi primera novela, quiero que me lean, pero sé que voy a seguir escribiendo y la escritura va creciendo a medida que vas viviendo y escribiendo más.Pensé que esta novela iba a ser de esos proyectos que quedan ahí, pero logré poneme afuera de mi misma. Yo quería ponerme encima de lo que estaba escribiendo y controlarlo todo, y entonces la escritura estaba ceñida a mi vida, tuve que perder el control y potestad sobre mi propia historia y pensarla como una historia de vida atravesada por muchas vidas que ya era parte del mundo.



- Hay mercado para la literatura? No solo escribís sino que organizáis ciclos de lectura, y abriste una librería. ¿Creés que hay lectores?

-Creo que hay muchos lectores y hay muchos escritores. Mis amigos son escritores y lectores, lo que pasa es que muy poca gente vive de escribir. Entonces siempre tenés que estar trabajando de mil cosas o esperando que te den una beca. A partir de la pandemia sentí que hubo como una explosión de lectores y recomendadores de libros en redes y mucha información. Me encanta organizar ciclos de lectura porque es una manera de circular por distintos espacios y que la literatura circule. Es una forma de conocerte con otrxs y conocer que están viviendo otras personas, en qué se interesan, es parte de conocer el mundo y la época. la literatura es un lugar de pertenencia también. Yo no voy a bailar, voy a lecturas de poesía o mejor, bailo en lecturas de poesía, para mí eso es todo. Siempre me costó de adolescente sentir que pertenecía a algo y en los ciclos que organizo junto a amigxs como Todas los kioscos del mundo junto a Elisa Palacio, que es poeta o Lectura de libros completos que organizaba junto a un montón de amigxs y nos juntabamos en distintos lugares en 2016, 2017 y 2018: plazas, bares, internet, casas, galerias de arte a leer un libro de comienzo a fin que iba girando de mano en mano era como un ritual, una promesa también. Además una lectura de poesía se puede organizar en cualquier lugar, cuando estoy en una y veo a un montón de personas escuchando me emociona digo wow seguimos confiando en esto, en cerrar los ojos y escuchar mientras otro lee un texto que quizás escribió hace 10 años o hace un minuto. Todxs alrededor de esa persona, como si fuera un fueguito.



Ahora Gabriela Borrelli junto a un montón de poetas organizaron en el cck un festival de poesía Poesía Ya! y se llenó de gente, y hubo un montón de poetas leyendo, y feria de fanzines, la poesía está por todos lados y cada vez es más amplio las personas que se interesan en la poesía. Y es fabuloso!



Lo único que me deprime un poco es que no haya mucho dinero para los poetas.







A tono con su título No me importa que me ames, la segunda novela de Jacqueline Golbert tiene algo del género rosa y el folletín, pero también recupera la tradición de la mejor crónica periodística, el policial e incluso el ensayo antropológico.La autora, periodista, poeta, editora, librera y tallerista abreva en su propia experiencia de vida para contar su trabajo como cajera, contable, administrativa y mesera en El Cortejo, una confitería devenida restaurante al paso del microcentro porteño.El texto integra la colección Cerca de la verdad de Ediciones B, de Penguin, y fue definido por Cecilia Pavón como “una mezcla de crónica de sociedad, folletín, novela rosa y pieza teatral del absurdo”. “En el Microcentro toda esa materia humana que es producto del deseo es aplastada por los coches y por las pisadas de la gente. Todo termina siendo compactado y mezclado y transformado en un gran collage de deseos y mugre. También en los pasillos del Cortejo hay collage y hay mugre”, apunta, por su parte Delfina Korn., confiesa Golbert en el epílogo de un texto que comienza en un tono realista y termina adentrándose en la poesía para narrar la vida cotidiana de Jacqui, la narradora y alter ego de la autora; Erótido, El Rubio y los empleados y clientes, cuyas historias se entrecruzan en el local.A propósito de su trabajo sobre los materiales autobiográficos para transformarlos en ficción y la fusión del género narrativo con el lírico conversó la autora con Télam.-No me importa que me ames está basada en una experiencia que viví, mientras trabajaba en un restaurante paraguayo, en 2018. Acepté el trabajo como asistente contable en El Cortejo porque necesitaba el dinero y me quería independizar de casa de mis papás. Me recomendó un anterior jefe que yo había tenido mientras trabajaba en un estudio contable y me ofrecieron un sueldo que en ese momento me servía mucho para mudarme. Cuando comencé a trabajar en El Cortejo sentía que era un mundo nuevo para mí, un universo muy rico de personajes y de historias, muy distintas a mí. Los trabajadores y las trabajadoras hablaban mucho de sus vidas, contaban sus secretos en medio del restaurante, les pasaban cosas todo el tiempo, lo personal se mezclaba con el trabajo, lo público con lo privado, la televisión con los chismes, el llanto de una empleada con las risas de un cliente,en ese mundo mezclado y acumulado encontré potencia. Me sorprendía y me alegraba estar trabajando en un lugar tan ‘vivo’, tan desprejuiciado.-Hasta el momento yo estaba acostumbrada a trabajar con personas que se esforzaban por ocultar sus miserias y sus logros por miedo a lo que podían decir los demás, personas que querían mantener cierto status. Que se esforzaban por ser buenas personas. y en este universo encontré que nadie intentaba ser bueno, todos querían expresarse y comunicarse. Encontré mucha teatralidad así que me di cuenta que estaba adentro de una novela. Una novela que a mí me hubiera gustado mirar, y la estaba mirando! Así que tuve que escribirla porque yo era parte de esa novela. Encontré personas que eran personajes de ficción por el nivel de complejidad que desplegaban. Personajes deformes y perfectos en su integridad. Con muchas capas de sentidos y contradicciones. Con distintas performatividades según ante qué personaje se enfrentaran. Encontré vidas que chocaban unas con otras, vidas que pedían ser contadas. Un día sin darme cuenta empecé a escribir en medio del salón y se ve que ante tal impulso no pude disimular mi ferocidad por registrar el mundo del restaurante del microcentro, un registro al principio un poco periodístico, como de diario de escritora. un restaurante, un bar me parece un buen lugar para registrar un mundo de paso, un lugar de espera, un lugar de trampa.-Al principio fueron notas, y observaciones cotidianas. Después fueron diálogos, y reconstrucciones de los días que iban pasando. Cuando me vi de afuera escribiendo dije: “Ssoy la personaje escritora que escribe su novela mientras trabaja de algo de lo que necesita para sobrevivir, soy una escritora joven de clase media precarizada del siglo XXI en Argentina que vive aventuras y vive desventuras, que se obsesiona con personas con las que trabaja, con las vidas de los otros y quiere saber más, no se cansa de escuchar y registrar”. Esa obsesión y fascinación no te la despierta cualquier historia.Luego se agregó una capa más a la escritura: Mi jefe un día se me acercó y me pidió que escribiera su historia de vida. Se dio cuenta que me gustaba escribir porque siempre estaba tipeando, si no era en la computadora con la excusa de hacer la contabilidad, estaba tipeando en el celular. Y empecé a escribir su historia, una o dos veces nos habremos juntado para que yo la escriba. Fue un momento muy poético, que alguien me eligiera para escribir su vida, lo hice con mucha escucha y admiración. Me sensibiliza que alguien quiera contar su vida, que encuentre valor en su historia personal, no esa cosa egocéntrica de “¿y a quién le va a importar lo que tengo para decir?” Quizás no le importa a nadie, pero el que quiere contar cuenta más allá del interés del ‘otro’. Por algo la gente habla sola.-Mi narradora también escribía para registrar, para documentar su vida y la vida de las otredades. Para dar cuenta de su paso por el mundo. Una escritura situada en Buenos Aires, Capital Federal, 2018. La primera parte de la novela la documenté mientras la vivía y después simplemente la vida ya superó a la escritura. Así que en 2022 terminé de reconstruir la historia, y la armé, desarmé, me reapropié de esos fragmentos de vida. Al principio me obsesioné con ser fiel a lo que estaba contando y cuando dejé pasar el tiempo entre lo vivido y la propia escritura apareció una cosa más compleja y brutal que me interesó más. Hubo momentos en los que me sentí aburrida porque creía que tenía que contar lo que había pasado, son engaños que a veces aparecen cuando trabajas con la propia historia hasta que volvés al dispositivo de la escritura y volvés a dialogar desde ahí te olvidás “que te paso a vos”.-Escribí la novela de a partes. Empecé escribiendo crónicas del restaurante, me concentraba en las texturas y los sonidos y los colores del restaurante, el paisaje general, me la pasaba escribiendo lo que veía. Como una cosa objetivista, y luego aparecieron los diálogos y las personas. A mí me gustaba escribir todo lo que veía y escuchaba. No me importaba tanto lo del conflicto y los personajes y los puntos de inflexión y toda esa cosa clásica. Tampoco que fuera una novela. El género no me importó en ningún momento. Que en la contemporaneidad una novela la pueden escribir las mujeres burguesas que tienen tiempo, y yo nunca tuve mucho tiempo porque siempre tuve que trabajar de otras cosas y sobre todo con mi cuerpo. Cuidando personas, limpiando lugares, acomodando, etc. Y entonces no pensaba en esa ambición de la novela, yo quería registrar y divertirme y tomarmelo en serio. En serio en el sentido de que el momento que tuviera para escribir aunque fuese muy poco, yo iba a poner el cuerpo en la escritura. y sufrí mucho escribiendo al principio porque me aparecían voces internas que decían “¿y todo esto a dónde va?”. Me interesa la escritura desprolija y caótica.-Mi profesora Cecilia Pavón me dijo que este libro es “escritura pulsional” una escritura que abandona la intelectualización y cuenta y goza. Empecé a llevar los relatos sueltos al taller de Cecilia Pavón y encontraba que mis compañeros querían saber más y que detallara más, y ahí también entendí que había un mundo rico e interesante con historias que otrxs querían escuchar. Trabajé con distintos materiales textuales porque son los materiales que están en el mundo real, me interesa el material encontrado, el material documental y la mixtura de esos textos, me interesa poner a dialogar, el collage. La primera parte tiene algo clásico que narra aparentemente de una forma lineal y luego toma más la forma de la poesía y se convierte en algo más no lineal.También pienso que tiene algo de ensayo, de poner a prueba la propia escritura. La narradora nunca deja de preguntarse por el género de la autoficción. Los testimonios los fui elaborando literariamente hasta que adquirieron la forma de fábulas que pueden reflejar las búsquedas internas de las vidas de los personajes además de las peripecias que les ha tocado vivir en Buenos Aires.Mi intención no era escribir una novela realista o de denuncia sino postular la escritura también como una pregunta sobre lo autobiográfico y los límites del yo y la identidad.-No sé si le da voz a una generación, me encantaría. Lo que creo es que narra un mundo determinado con mucha precisión y detalle, y que hay empatía en los personajes porque son ambiguos y complejos. La novela la trabaje en distintos espacios de taller, como en tres o cuatro, y eso hizo en un punto que tenga algo de escritura colectiva, y por tanto una trayectoria colectiva. Le da voz a una escritora joven de clase media que vive con sus padres, quiere escribir pero tiene que trabajar porque sus padres no tienen dinero para mantenerla y ella en eso encuentra como motor y salvataje a la escritura, quiere contar lo que vive, lo que viven otros, lo que le pasa, lo que desea.-Yo creo que a todos los seres humanos les importa que los amen. Bah, recuerdo que hace un tiempo leí que una chica famosa tuiteo “Me chupa un huevo que me quieran” y pensé: “Qué provocador y también qué privilegiada que tenés que ser para decir que no te importa que nadie te quiera”. En un mundo tan hostil, que solo aspira al éxito y que va tan rápido todo, lo único que queda es amar y destruir. ¡Yo quiero que me amen siempre y que nunca estén enojadxs conmigo, excepto cuando escribo! Cuando escribo No me importa que me amen. La frase en la novela tiene un sentido y la saqué de contexto y la pensé como título. Por eso, puse en manifiesto esa frase. Porque me gusta provocar y porque a la hora de escribir no me quiero cuidar de nada. Además la descontextualicé que es algo que siempre me flasheó del periodismo. Me cuido mucho en la vida real, de ser buena amiga, de ser buena hija, de ser buena novia. De conciliar. En la escritura ensayo mi propia maldad corriendo los peligros que tenga que correr. Me saco de contexto. Me parece muy literario. Estudié periodismo pero solo me puedo dedicar a la literatura porque no podía cumplir con las reglas, a mí me gusta descontextualizar todo, me gusta el absurdo, me gusta el error y lo impreciso. Los muchos sentidos que puede tener la misma frase. ¡Me encanta George Perec!-Empecé a escribirla en 2017 in situ. Luego en 2018 seguí escribiendo y releyendo el material suelto que tenía. Cuando empezó mi proceso de reescritura de los papeluchos y las anotaciones y las frases sueltas comencé a narrarla con cierta logica narrativa y pensé en una linealidad y un ritmo lento como la propia lentitud de lo cotidiano y lo metódico de un trabajo, también necesitaba tiempo de descubrir la historia que estaba contando. A pesar de las miles de aventuras e historias que vivía la narradora en la novela, todo pasaba lento. Yo empecé escribiendo poesía, y la poesía es todo ritmo, entonces me agarré de eso. Al comienzo de la novela conté, relaté, me dediqué a abrir un mundo y a hacerlo habitable en cierto modo, después me dediqué a componer-descomponer a romper la propia linealidad que había construido. Me di cuenta en un momento que necesitaba acelerar porque el ritmo frenético de la historia necesitaba ser contada con un ritmo frenético y desarmado. Además el tiempo de la escritura y el tiempo de la historia fue muy atemporal, así que tuve que reconstruir con muchos años de diferencia.-Estuve 7 años escribiendo No me importa que me ames. Mi ritmo vital también es otro después de 7 años, yo ya quería terminarla, estaba apurada, y eso lo tomé a mi favor a la hora de escribir. Sobre todo me inspiré en una novelita de Manuel Alemian La intemperie, una novela de iniciación y aventuras, que en cierto momento, para dejar en evidencia que todo empieza a irse a la mierda, acelera, y se estrella contra si misma. Cuando leí esa novela le escribí a Manuel para tomar un café y hacer clínica de obra con él, a mí me faltaba todavía escribir la mitad y ya tenía la propuesta editorial en marcha y me junté en un café con él y le dije: “¿Y ahora cómo la termino?” Y él me dijo: “Escribila”. Y ahí la terminé. Me di cuenta que lo que me hacía falta era escribirla, terminar de contarla. Pero ya no podía seguir narrándola, así que puse a prueba otras formas, trabajé con otro tipo de intertextualidades.-El texto aborda el mundo de los inmigrantes en Buenos Aires durante los últimos años reflejando el cruce de nacionalidades culturas y discursos a los que se enfrenta una chica porteña de clase media que entra a trabajar a un restorán paraguayo en el que la mayor parte de los empleados son inmigrantes paraguayos y venezolanos indocumentados. Este choque de visiones de mundo que viví personalmente cuando entré a trabajar como asistente contable en un restorán de Avenida de Mayo es lo que intenté plasmar en un texto que se alimenta en igual medida de la fantasía y de la realidad. En ese tiempo establecí relaciones de amistad y con distintos trabajadores inmigrantes que me contaron su experiencia de trabajo en Argentina y puntualmente en ese restaurant, donde trabajabamos desregulados y sin ningún marco de contención. También conocí a fondo la historia del dueño del local, Erótido, inmigrante paraguayo que comenzó a contarme su vida espontáneamente y a pedirme que la plasmara. Comencé a reunir todos esos materiales y a estructurar un relato marcado por las historias de mis compañeros de trabajo (de las cuales fui tomando algunas notas espontáneamente). Además se sumó una relación amorosa que la protagonista tuve con el bachero del local, un inmigrante paraguayo de 19 años que vive en la villa Ciudad Oculta.-Partieron de la observación y son retazos de muchas personas reales e imaginarias. Lo construí observando y tomando nota, sin juzgar y tratando de comprender los matices y las contradicciones que puede tener un mismo personaje. Erótido es un ser enigmático y comprador cuando me pidió que escribiera su vida se agregó una capa más, lo vi como alguien vulnerable y mucha potencia poética. Me detuve a escuchar sobre todo y recomponer cómo vive una persona que habla de tal o cual manera. Me detuve en las palabras y en el imaginario poético de cada personaje. Tuve que ponerme en una situación de escucha, la escucha es incómoda. Pareciera que es algo pasivo, algo cómodo, pero para mí requiere de una posición activa, donde lo que no se dice, no se completa, hay silencios incómodos que son parte del mundo que narre. Tiene tanto de ficción como no ficción conviven en un mismo mundo esos elementos.Lo de antagonistas lo pensé por una cuestión de poder. Un jefe que es tío que extorsiona porque sabe que le tiene que pagar el sueldo y si quiere no se lo paga. Ahí hay tensión. Un chico que se enamora de una empleada de la que también está enamorado su jefe que es su tío. Ahí hay tensión. Porque hay lucha de intereses, y porque está eso de “a ver quién se queda con la chica”... Nadie, todxs se quedan solos, y eso me interesó investigar. la soledad, el poder, la juventud, cómo hablan los personajes, la avaricia, el descontrol.Escribí pensando en las tensiones que había entre los personajes que habitaban El Cortejo. Narraba lo que veía y escuchaba, y luego tendía una línea de puntos entre lxs distintos actores y probé algunas escenas que me inventé partiendo de cosas que yo había visto y oído. Hebe Uhart siempre me inspiró en eso. En las clases de Hebe Uhart de Liliana Villanueva hay un capítulo dedicado a Cómo habla la gente y cita a Flanery O´Connor y dice: “buena parte del trabajo del escritor ya esta hecho antes de que empiece a escribir, porque nuestra historia vive en nuestra forma de hablar”. otra cosa que dice hebe muy interesante es “debo entender a cómo habla mi personaje, reflexionar acerca de el. Si escuchás a una persona y reparás solo en las incorrecciones del habla, entonces no vas a poder entender lo que pasa” Y un poco sin buscarlo me pasó eso, todas esas supuestas incorrecciones para mí tenían potencia para ser escrita.A mí siempre me encantó cómo hablaban mis papás, mi papá es taxista y mi mamá era quiosquera y el lenguaje coloquial y callejero que tenían siempre me parecía poético. Incluso la forma en la que articulaban las oraciones, mi abuela también mezclaba algunas palabras del ladino con el español y en las reuniones familiares yo me encargaba de escribir todo lo que decían todos y mezclarlo en un solo texto, porque me aburría mucho, siempre me gustaron las palabras. En la forma de hablar de los personajes de mi novela volví a encontrar ese interés y fascinación por cómo hablaban los personajes. Creo que si los personajes de mi novela no hubieran tenido tanta riqueza en el lenguaje yo nunca hubiera puesto solamente a describir un restaurante.