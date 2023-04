El ministro Giuliano encabezó la apertura del Foro Internacional de Transporte

Giuliano realizó la apertura del Segundo Diálogo Regional de Alto Nivel sobre Transporte en América Latina y el Caribe. Foto: Alejandro Santa Cruz.

El presidente Alberto Fernández asistirá este martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) al cierre del, cuya apertura encabezó el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien llamó a incluir "a los sectores más vulnerables de la sociedad para que accedan a los servicios básicos de la educación, la salud y la cultura, por ejemplo"."Hemos convocado a ministros de Latinoamérica y el Caribe con los que, por supuesto, compartimos miradas en el análisis sobre lo que está sucediendo en el mundo del transporte en Latinoamérica, y este encuentro tiene que ver con un Foro Mundial del Transporte que se hace anualmente", explicó Giuliano.El encuentro cuenta con la; además de representantes de alto nivel del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte.Durante el desarrollo de esta actividad se abordarán cuestiones clave para mejorar la movilidad de los ciudadanos y la conectividad regional de las empresas, teniendo como disparadores principales: la movilidad urbana para la inclusión social, el transporte de mercancías para el desarrollo regional y las vías navegables para la integración regional.El funcionario indicó que en esta reunión, que no es un tema del futuro, sino que se está ocurriendo y que tiene un impacto directo sobre nuestras vidas"."También todo lo que significa el transporte post pandemia y como el sistema, sobre todo el transporte público de pasajeros. Ha tenido que recuperarse frente a lo que significó la pandemia y la paralización de sistemas de transporte cuando la organización mundial de la salud no se ordenaba aislarlos o distanciarnos", sostuvo el ministro.En ese sentido, Giuliano sostuvo que "el transporte en Latinoamérica tiene que ver, fundamentalmente, con la inclusión de los sectores más vulnerables que, para poder acceder a los servicios básicos de la educación, la salud y la cultura, requieren de transporte público", apuntó.Además, el titular de la cartera de Transporte remarcó que "el primer desafío es, luego ver cómo elaboramos proyectos que nos integren, para justamente dar mayor accesibilidad a nuestra ciudadanía"."Latinoamérica es una región dentro de un continente que tiene característica muy acentuadas en lo referido a la desigualdad y justamente de lo que se trata es de generar políticas de compensación, igualación y equilibrio no solo territorial sino también desde el punto de vista social e institucional", añadió.Además de Giuliano, participan el Secretario General de la Federación Internacional de Transporte (ITF), Young Tae KIM; el Subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Gustavo Daniel Martínez Pandiani y el Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Sergio Sasia.