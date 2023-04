Romeo confirmó la incorporación de Stillitano al cuerpo técnico de Mascherano

#Sub20 El Presidente Claudio Tapia se reunió hoy con Leandro Stillitano que se sumará al cuerpo técnico de Javier @Mascherano. pic.twitter.com/fdgI1ad3bR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 18, 2023

, Bernardo Romeo,este martes, exDT de Independiente,Tras el anuncio de la FIFA con la Argentina como sede del próximo Mundial sub 20, Romeo oficializó a Stillitano como parte del equipo de trabajo de Mascherano."Nuestra idea siempre fue que siga Mascherano y él se convenció de que el proyecto está. El equipo es de él. Ojalá estemos a la altura", expresó Romeo en una entrevista con TyC Sports desde Quito donde acompaña al seleccionado sub 17.El entrenador santafesino presentó la renuncia luego del mal desempeño en el Sudamericano, pero por pedido de Claudio Tapia y Lionel Scaloni revirtió su decisión y estará a cargo del equipo.En cuanto al armado del plantel del sub 20,Todos tienen ganas de venir y ojalá que los clubes entiendan", pidió Romeo, campeón del Mundo de la categoría en 1997.El próximo viernes 21 se realizará en la sede de la FIFA en Zúrich el sorteo del Mundial sub 20 y allí se confirmarán las sedes y los grupos.