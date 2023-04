Andrés Deyá:" La industria turística está liderando la recuperación de puestos de trabajo"

Ell empresario y titular de la FAEVYT, Andrés Deyá, el turismo es una de los principales impulsores en la recuperación del empleo / Foto: Archivo.

Congreso de Agencias de Viajes Ell empresario y titular de la FAEVYT Andrés Deyá destacó la realización en Bariloche, los días 4 y 5 de mayo próximo, del 48º Congreso de Agentes de Viajes.



“Es el evento anual donde los agentes de viaje nos capacitamos, donde los agentes de viajes debatimos donde abrimos un poco la cabeza a las nuevas tendencias que hay en el mundo”, indicó.



Recordó que “cuando empezó Internet todo el mundo decía, en el ambiente turístico, que era el final de las agencias de viaje, y hoy las agencias estamos cada vez más fuertes”, añadió.



Precisó que durante el encuentro se realizarán 12 talleres donde se debatirá “sobre turismo estudiantil, género, legalidad; sobre la parte impositiva, transporte terrestre, y acerca de todos los temas que hacen a la diaria de los agentes ”.



Además se realizarán “charlas sobre el mercado laboral en cuanto a recursos, inteligencia artificial, actividad para el cliente y potenciales pasajeros".

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, afirmó que “la industria turística” en el país y, en ese marco, destacó los alcances de la nueva edición del programa PreViaje y la realización en Argentina del Mundial de fútbol Sub 20.“Hay gran expectativa porque el PreViaje lo que hace es derramar económicamente en todo el país, en las economías regionales del interior. Esta la importancia del programa, no es sólo que el pasajero viaje, sino todo lo que se genera”, destacó Deyá en Télam Radio.El titular de FAEVYT remarcó queoficial “porque es una inyección de trabajo y más este año, donde está presentado como una opción de que no haya temporada baja”.“El programa para este año tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos y hay que entender que son 15 mil millones de pesos girando en la economía. Y eso es importante. No es sólo tender un asiento de un avión o de un ómnibus o de un traslado privado, PreViaje es la generación económica importante, es como una rueda”, desarrolló.También, destacó del programa que favorece “, pues todas las compras que te hacen para previas, que tienen que ser o bancarizados o por el medio electrónico”.Respecto del Mundial Sub 20, Deyá puso en valor que la FIFA haya decidido que se realice en el país y sostuvo que “la mayoría de la gente no toma conciencia hasta que la pelotita no empieza a rodar ”.“No hay que normalizar que Argentina va a ser sede única de un Mundial de fútbol. La cantidad de gente que va a venir al Mundial a la Argentina. Hay que agradecer a la AFA que tiene esa visión”, expuso.