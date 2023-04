Cafiero: "La presencia militar británica en el Atlántico Sur es inaceptable"

Canciller Santiago Cafiero. Foto: Twitter.

El canciller Santiagoen el Atlántico Sur de potencias extra regionales, como el Reino Unido, cuya actitud "no se condice con los tiempos y las prácticas vigentes del multilateralismo y del derecho internacional".Así lo afirmó al participar en la ciudad de Cabo Verde de la VIII Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), foro que nuclea a 24 estados ribereños de Sudamérica y África, que debate temas relacionados con defensa, seguridad, conservación, medioambiente y cooperación entre ambas regiones, entre ellos la cuestión Malvinas.En su discurso, al que pudo acceder Télam,, cuya actitud no se condice con los tiempos y las prácticas vigentes del multilateralismo y del derecho internacional", en clara alusión al Reino Unido, que mantiene usurpadas las Malvinas, donde ha desplegado una base militar."Desde 1833 mi país sufre la ocupación ilegal de parte de su territorio por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", recordó el canciller.En tal sentido, manifestó su "agradecimiento especialmente el constante respaldo de los Miembros de la Zona al llamado a reanudar las negociaciones bilaterales de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con la resolución 2065(XX) y otras resoluciones relevantes de la Asamblea General".Al respecto, Cafiero aseguró que "la Argentina estuvo, está y estará siempre dispuesta a entablar otra vez tratativas diplomáticas con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas"."Somos -puntualizó- un pueblo pacífico y digno. Valoramos muchísimo el pronunciamiento en contra de las acciones unilaterales británicas en el área en disputa. Representan una contravención de la resolución 31/49, que incluye el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables".En otro tramo de su discurso,"Es por ello -apuntó- que deseamos llamar la atención sobre el reciente despliegue en las Islas Malvinas de integrantes de las denominadas "Fuerzas de Seguridad de Kosovo"."Esto constituye una ilegal y desproporcionada demostración de fuerza de parte del Reino Unido. Supone la introducción en el Atlántico Sur de actores extra regionales ajenos a la disputa de soberanía", enfatizó Cafiero ante sus pares.Luego de una década de que no se realizaron reuniones ministeriales de la ZPCAS, los cancilleres y altas autoridades de los países miembros se congregan en la ciudad caboverdiana de Mindelo con el objetivo de lograr la reactivación de la Zona,, y la adopción de una Declaración Política y un nuevo Plan de Acción., y reviste también "especial relevancia" en el marco de la cuestión Malvinas y la importancia geopolítica y estratégica del Atlántico Sur, dijeron a Télam fuentes de la Cancillería.Cafiero asiste al encuentro acompañado por la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito, y por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.