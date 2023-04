Unidad Piquetera realiza nuevas protestas "contra el ajuste, el hambre y el FMI"

La movilización será "contra el ajuste, el hambre y el FMI" y en reclamo de trabajo genuino. /Foto: archivo Daniel Dabove.

Quiénes integran la Unidad PIquetera

Las organizaciones sociales de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), realizarán este miércoles una nueva jornada de protesta con cortes de ruta y de accesos a la ciudad de Buenos Aires, "contra el ajuste, el hambre y el FMI" yLos integrantes de la UP ofrecieron en la mañana del martes una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, donde explicaron quedonde se concentrarán el miércoles desde las 18, al pie en la bajada que da a la avenida Mitre, en la localidad bonaerense de Avellaneda., dijo a Télam Mónica Sulle, coordinadora del Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive, quien precisó que también habrá protestas en distintos puntos del interior del país.Según informaron voceros de los manifestantes, la idea "es hacer una marcha de antorchas desde Avellaneda, pasando por (el Ministerio) Desarrollo Social y que llegue a Plaza de Mayo, donde en asamblea evaluaremos los pasos a seguir en nuestro reclamos"."La idea es hacer una marcha, queremos pasar el puente y marchar a Plaza de Mayo", resaltó Sulle.La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros."Nos volvemos a movilizar en defensa de los más pobres de la sociedad y del pueblo trabajador en su conjunto que hoy no puede poner un plato de comida en su mesa, producto de esta política económica mandada por el FMI y de esta inflación que destruye el poder adquisitivo de todos", sostuvo finalmente la dirigente trotskista.