La radio pública sueca abandonó Twitter: "Ya no es importante para nosotros"

"Twitter ha cambiado este año y se ha hecho menos importante para nosotros"

La radio pública estadounidense NPR fue el primer gran medio en abandonar Twitter para protestar contra sus nuevas políticas.

Laanunció quecomo parte de un cambio de su presencia en las redes, luego de que medios en Estados Unidos y Canadá hicieran lo mismo pero en rechazo a decisiones de la red social de Elon Musk."Sveriges Radio ha reducido hace un momento su presencia en Twitter, y ahora hemos tomado la decisión de dejar totalmente de ser activos en la plataforma, y de suprimir una serie de cuentas", afirmó el grupo de emisoras más escuchado del país nórdico en su blog."Necesitamos concentrar y fijar las prioridades de la presencia en línea de SR, y Twitter ha cambiado este año y se ha hecho menos importante para nosotros", explicó el responsable de redes sociales de la emisora, Christian Gillinger, informó la agencia de noticias AFP.La radio pública estadounidense NPR se convirtió, la semana pasada, en el primer gran medio en abandonar Twitter para protestar contra las nuevas políticas de la plataforma, comprada por Musk en octubre por 44.000 millones de dólares.Se trata de una nueva política de certificación que Twitter aplicará a partir del 20 de abril y que aportará su distintivo azul a quien pague por ello, una decisión que Musk tomó tras la salida el miércoles pasado de la National Public Radio estadounidense.La radio estadounidense anunció que retiraría su cuenta de la red social, luego de que la plataforma la catalogara de, lo cual, según dijo, siembras dudas sobre su independencia.La radio pública sueca, cuya principal cuenta está etiquetada como "medio financiado con fondos públicos", dijo no obstante que no se retiraba de la red por este punto, puesto que consideraba que era una "definición correcta" sobre su financiación.La polémica con Twitter cuenta con antecedentes: una semana antes de la decisión de NPR,Poco después de la salida de NPR, el grupo públicohizo lo mismo, criticando la etiqueta que le impuso Twitter de "medio financiado por el gobierno", una definición que perjudica a su "independencia".El cambio del etiquetado de la NPR se produjo unos días después de que la red socialLa NPR y el New York Times son dos de los medios más respetados y seguidos de Estados Unidos y son considerados por una parte de los conservadores como demasiado progresistas.Estos anuncios tienen lugar en momentos en que Twitter aplica una nueva política de certificación y acordará a partir del 20 de abril su famoso distintivo azul a quien pague por ello.