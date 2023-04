Hanif Kureishi publicará un libro sobre el accidente que lo dejó paralizado

"Estar aquí se ha vuelto más difícil porque me siento más aislado del mundo en general y más desesperado por escapar", dijo Kureishi.

El novelista y guionista británico paquistaní Hanif Kureishi publicará en 2024 un libro que reunirá y ampliará el material que ha estado publicando en Twitter y Substack, desde el hospital italiano Gemelli, en el que se recupera.

"Necesito mucha compañía en este momento. Estar aquí se ha vuelto más difícil porque me siento más aislado del mundo en general y más desesperado por escapar", dijo Kureishi.

El libro será publicado por Hamish Hamilton, un sello de Penguin Random House.

"Como miles de personas, me electrizaron las palabras que comenzó a enviar al mundo en enero a través de hilos de Twitter, detallando sus pensamientos, sentimientos y recuerdos, tal como le llegaban, con extraordinaria claridad, fuerza y serenidad. En ellos, escuchamos la voz reconocible al instante de Hanif, informando desde un lugar que cada uno de nosotros puede imaginar y, claro temer", confesó el director editorial de Hamish Hamilton, Simon Prosser, quien ayudará al autor a hilvanar todos esos textos que formarán el libro, al diario inglés The Guardian.

"Simon y yo nos conocemos desde hace muchos años, y es un placer trabajar juntos por fin en un libro", sostuvo Kureishi con optimismo.

El autor, que estuvo varios días internado en terapia intensiva, aceptó en una de las intervenciones que tiene casi a diario a sus familiares que es posible que nunca más pueda caminar o usar una lapicera. Desde entonces, sus publicaciones en el blog "The Kureishi Chronicles" dan cuenta de un amplio espectro de temas: desde su salud hasta su uso recreativo de drogas.

En marzo, y también desde su blog, lanzó un concurso de escritura para sus seguidores: "Quiero que The Kureishi Chronicles sea más colaborativo y me encantaría tener más contribuciones de mi fabulosa comunidad. Debido a la cantidad de lecturas que habrá que hacer, la competencia será solo para suscriptores pagos. Espero leer muchas historias maravillosas. Escribe con libertad, sin inhibiciones. Tu amado escritor, hanif xx", los motivó.

Desde que abrió ese espacio, Kureishi, de 68 años, ha ganado miles de seguidores.

El autor de novelas como "Intimidad" y "El buda de los suburbios" -quien supo llevar a la ficción la identidad de una generación marcada por la liberación sexual, el uso de las drogas, el despertar político, el multiculturalismo y el compromiso político en los 60 y los 70- insiste en escribir y en convocar a una nueva camada de lectores, un gesto de resistencia que le permite pasar los días en contacto con su oficio.