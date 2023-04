Procesaron a empresarios por la sobrefacturación multimillonaria de importaciones

La empresa NRG Argentina es una de las señaladas.

Se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas”

La división Análisis y Selección de Importación de la Aduana inició la investigación.

La investigación

El juez federal de Campana, Adrián González, en una investigación por la multimillonaria sobrefacturación de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta.Además, el magistrado envió un exhorto a Estados Unidos para pedir el "aseguramiento preventivo" de los bienes que las personas y sociedades investigadas tengan en ese país, hasta cubrir la suma de US$ 92.339.773,8, según el fallo al que tuvo acceso Télam.En el exhortoLos procesamientos sin prisión preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos recayeron sobre los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG; y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercadería.También quedó procesada como supuesta partícipe necesaria la despachante de Aduana Karina CantafioEl juez dictó embargos e inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades NRG Argentina SA y MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC.., utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), "por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular", advirtió el magistrado en su fallo.luego de un cotejo entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina, sobre 24 despachos de importación de la empresa.Se usó para ello un sistema conocido como "Falcon Dartss Ttu", y "se detectaron sustanciales diferencias; es decir, que los valores declarados en la República Argentina (que ascendieron a un total FOB de USD 100.451.157,33) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América (que ascendieron a un total FOB de USD 17.367.633)", se recordó en la resolución judicial de 102 carillas del juez de Campana."La operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa", advirtió el fallo.Los acusados "impidieron, mediante la presentación de documentación falsa, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones", entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.En un comunicado difundido este martes, luego de firmado el lunes el fallo,de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local".