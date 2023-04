El Partido Justicialista continúa con el ciclo de encuentros de equipos técnicos

El encuentro de este martes se desarrollará a partir de las 18 a puertas cerradas, según precisaron las fuentes. Foto: Prensa.

Estos encuentros iniciaron el pasado jueves con la participación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Foto: prensa PJ.

Encuentros de los equipos técnicos

"Si no se presenta (por Cristina Fernández de Kirchner), puede significar un grave problema para el peronismo". Omar Plaini

El, recibirá este martes al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en el marco de una serie de actividades que comenzaron a realizar los equipos técnicos partidarios de cara a los próximos comicios nacionales.En la sede partidaria porteña de la calle Matheu 130, se realizará esta tarde la segunda jornada del ciclo con la visita a Bahilo, con quien se debatirá sobre la situación de los productores agropecuarios y el modelo del FDT con respecto al sector agrícola y las exportaciones.Estos, quien brindó una exposición sobre la gestión de Gobierno y un análisis de la situación política y económica del país.En esa oportunidad, Rossi manifestó: “Tenemos que cambiar el chip interno como fuerza política para valorizar lo que se ha hecho. Hicimos mucho en condiciones absolutamente adversas. No tuvimos viento de cola, tuvimos vientos huracanados en contra”, apuntó.En su exposición, el funcionario recordó además las cuatro crisis que atravesó la gestión de Alberto Fernández desde diciembre de 2019, y citó "el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pandemia, la guerra en Ucrania y, más recientemente, la sequía".La modalidad fue mixta, ya que Rossi y muchos dirigentes estuvieron en el quincho de la sede del PJ y la mayoría asistió a través de la plataforma virtual Zoom.Las actividades son organizadas por el responsable de los equipos técnicos del PJ nacional, Ginés González García, quien llamó a retomar y continuar la tarea realizada por “los equipos de la unidad” creados en 2018, señalaron desde la conducción del PJ a través de un comunicado.Asimismo, adelantaron queEl encuentro de este martes se desarrollará a partir de las 18, a puertas cerradas, según precisaron las fuentes.Durante los primeros días de marzo,, para definir las líneas de trabajo de cara al inicio de un nuevo año electoral.De aquel encuentro participaron, además de González García, ministros como Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Kelly Olmos y la responsable del Plan de Formación y Capacitación del PJ, Cecilia Gómez Mirada, entre otros.Por su parte, el, evaluó este martes que si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se presentará como candidata en las próximas elecciones, el peronismo "puede entrar en una crisis como la que tuvo el radicalismo"."El peronismo está en una situación muy complicada porque quedó demostrado que la única líder que está por encima de todos los demás candidatos es Cristina, y eso es algo que dicen todas las consultoras de opinión. Si no se presenta, puede significar un grave problema para el peronismo. Entraríamos en una crisis como la que tuvo el radicalismo y eso será muy difícil de superar", señaló Plaini en declaraciones a radio Del Plata.El dirigente sindical sostuvo además que los dirigentes del Frente de Todos (FdT) "no pueden juntarse cada 80 días para ver qué camino se sigue" en relación a la reunión del Consejo del Partido Justicialista (PJ) que se llevará a cabo este viernes, y consideró que esas actitudes de las fuerzas políticas tradicionales pueden ser aprovechadas "por personas que vienen de la antipolítica" para crecer en medio del descontento.