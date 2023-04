Se presenta la edición 32 de los Juegos Bonaerenses

Se vienen los juegos 💪



Mañana no te pierdas el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2023



Compartamos juntos la pasión de una Provincia 🫶 pic.twitter.com/Or7RwATpWk — Deportes GBA (@DeportesGBA) April 17, 2023

Arrancamos 😎



Ya están abiertas las inscripciones para la Edición 32 de los #JuegosBonaerenses 🙌



📌 Tenés tiempo hasta el 30 de abril para anotarte en tu categoría de la disciplina que elijas



Más información en: https://t.co/BGb4ySMI8Z#LaPasiónDeUnaProvincia 🔥 pic.twitter.com/C4FY0SZpRh — Deportes GBA (@DeportesGBA) March 8, 2023

, Axel Kicillof,este martes la edición número 32 deel evento que año tras año reúne a miles de jóvenes y adultos en distintas disciplinas deportivas y culturales.El acto se realizará a las 15.30 en el Polideportivo Municipal de Quilmes, en el sur del conurbano.En declaraciones a Télam, el subsecretario de Deportes de la provincia, Leandro Lurati, dijo este martes que "es muy difícil encontrar algo que genere tanto orgullo y tanta potencia en nuestra población como los Juegos Bonaerenses""Los Juegos Bonaerenses llevan mucho tiempo arraigados en la población y forman parte de su identidad. Cuando hablas de los Juegos, todo el mudo sabe de qué hablamos. Ese concepto está anexado a una experiencia positiva, de compartir, de encontrarse, de viajar con amigos, de algo deportivo, lúdico, recreativo", destacó el funcionario bonaerense.Agregó que "hay pibes que en el marco de los Juegos Bonaerenses conocieron el mar por primera vez. Es la posibilidad de tener lo mejor del Estado. Este es un ejemplo de una política pública exitosa, que congrega y que amplía derechos".para que jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas trasplantadas y estudiantes universitariosEn la presente edición habrá un abanico de más de 100 disciplinas y se podrá participar en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas, Adultos Mayores y Estudiantes Universitarios.El evento contará con sus tres etapas habituales de competencia: Municipal, Regional y Final Provincial.Al respecto, Lurati remarcó que "por su escala y su alcance, los Juegos Bonaerenses son la principal política pública deportiva del país"."Por su identidad, están muy arraigados en el corazón de cada bonaerense: participar en los Juegos es una bandera que se lleva con orgullo, y es también en donde se afirma el sentimiento de pertenencia a la comunidad", agregó.Asimismo, dijo que "la particularidad de este año es que se ve a poder ver reflejado cómo se fueron recuperando capacidades estatales a lo largo de estos 4 años porque cuando el gobernador Axel Kicillof asumió, producto de la desinversión, la desidia y la falta de compromiso del gobierno anterior, las capacidades estatales estaban aminoradas".En ese contexto, graficó que "desde el año 2019 a la actualidad, aumentó un 78% el presupuesto en términos reales para Deportes, donde la principal política pública son los Juegos".La Etapa Municipal se llevará a cabo del 1 de mayo al 30 de junio. La fecha estipulada para la fase Regional está pautada entre el 1 de julio y el 31 de agosto; mientras que desde el Gobierno provincial se destacó que la Final Provincial se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.El año pasado el evento reunió a 350.000 participantes durante toda la competencia.para el gran caudal de disciplinas y sus diferentes categorías, incluyendo a todas las edades dentro de esta política pública que se lleva a cabo hace 32 años de manera ininterrumpida en la provincia de Buenos Aires.El subsecretario, además, anunció algunas novedades respecto al año pasado, como es la incorporación de la disciplina fútbol 7 mixto. También, el Hockey y el Rugby abandonarán su modalidad Seven y pasarán a jugarse de 11 y 15 jugadores, respectivamente. Fútbol, Básquetbol, Atletismo, Natación, Tenis, Voleibol, deportes de combate, entre muchas otras disciplinas, serán parte de la oferta para este año.A la vez, por la gran convocatoria que tuvieron los deportes de playa en años anteriores, se agregaron nuevas edades manteniendo la convocatoria en Beach Handball, Beach Voley y Fútbol Playa.Las personas con discapacidad podrán ser parte de un gran número de disciplinas tales como Voley sentado, Tenis de Mesa, Natación, Goalball, Fútbol PC, Fútbol Int. Síndrome de Down, Fútbol con Discapacidad Intelectual, Bonaerenses en Carrera, Boccia, Básquet S/R, Bádminton y Atletismo. Al igual que en la edición pasada, los deportes en los que podrán formar parte las Personas Trasplantadas serán: Atletismo, Natación y Tenis de Mesa.Este año también se destaca la incorporación de la modalidad "Intergeneración", en la que podrán participar menores de manera mixta adultos mayores y juveniles. Esta iniciativa estará disponible para las disciplinas Orientación, Truco y Tejo.A su vez, desde la página oficial de Juegos Bonaerenses (juegos.gba.gob.ar) también se realizará la inscripción a la Copa Buenos Aires para determinadas disciplinas. Se trata del torneo mediante el cual la Subsecretaría de Deportes seleccionará a las y los representantes provinciales que competirán en los Juegos Nacionales Evita. Dichas disciplinas abarcan Básquet 5 vs 5, Handball, Hockey, Cestoball, Rugby, Futbol 11, Voleibol, Fútbol 7-Mixto, Beach Voley, Futsal y Básquet 3 vs 3, entre otros.