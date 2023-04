Sudán: alto el fuego por 24 horas tras sangrientos combates

Cada bando ya tiene tropas distribuidas por Jartum y la ciudad vecina de Omdurman / Foto: AFP.

Muertos y heridos Más de 185 personas han muerto y más de 1.800 han resultado heridas desde que comenzaron los combates el sábado, según cifras de la ONU, que no incluyen un desglose de civiles y combatientes.



El Sindicato de Médicos de Sudán puntualizó que al menos 144 civiles murieron y más de 1.400 resultaron heridos desde el comienzo de las hostilidades.

Los combates son parte de una lucha de poder entre los generales Al Burhan y Daglo / Foto: AFP.

Tras la tregua

El conflicto Los combates que desde esta semana sacuden a Sudán afectan toda la región y son parte de una lucha de poder entre Al Burhan y Daglo.



Los dos generales son antiguos aliados que orquestaron conjuntamente un golpe de Estado en octubre de 2021 que descarriló la transición de Sudán a la democracia después de décadas de dictadura militar.



El conflicto armando en Sudán provoca posicionamientos en la región, Mientras Egipto apoya al Ejército sudanés, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han forjado vínculos con las FAR.



“La lucha nace de juegos de poder e intereses personales que solo sirven para alienar las aspiraciones democráticas de la población” Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Zonas de la ciudad Jartum carecen de luz y agua, y en los hospitales empezaban a escasear insumos vitales / Foto: AFP.

Asaltos a diplomàticos

El Ejército de Sudán y un poderoso grupo paramilitar acordaron aplicar este martes un alto el fuego de 24 horas, en el cuarto día seguido dey han sumido al país en una situación sin precedentes.El anuncio llegó horas después de un ataque a un convoy de la embajada de Estados Unidos en Sudán, un asalto a la residencia del enviado de la Unión Europea (UE) y el bombardeo de la casa del embajador noruego, todo en Jartum, la capital del país árabe africano.El general Shams El Din Kabbashi, miembro del Ejército de Sudán, anunció a las cadenas de noticias Al Arabiya y Al Jazeera que un alto el fuego de 24 horascon el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).Poco después, la cadena CNN en Árabe precisó que la tregua le fue confirmada por el comandante de las Fuerzas Armadas, Abdel Fatah al-Burhan.Más temprano, el líder de las FAR, el general Mohamed Hamdan Daglo, declaró un "armisticio de 24 horas", luego de haber hablado por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y "otras naciones amigas".Tras el anuncio de tregua, los enfrentamientos parecían haberse detenido en el sur de Jartum, pero continuaban en el centro de la capital,, informó la cadena de noticias árabe Al Jazeera.Desde el inicio de los combates, que se han extendido a casi todo el país, los residentes de Jartum se encuentran resguardados en sus casas, y la comida empieza a faltar en los pocos supermercados que siguen abiertos.Zonas de la ciudad carecen de luz y agua, y en los hospitales empezaban a escasear insumos vitales, dijeron autoridades médicas y ONGs.Cada bando ya tiene decenas de, en la orilla opuesta del río Nilo.La caótica lucha, con tiroteos, bombardeos de artillería, uso de tanques y ataques aéreos, ocurre en zonas densamente pobladas. Los residentes han denunciado el saqueo de tiendas y viviendas por parte de los combatientes.La ONU anunció ayer que suspendía sus operaciones en Sudán por seguridad.La Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidierona las partes beligerantesEl convoy de vehículos de la Embajada de Estados Unidos fue atacado el lunes pese a que estaba claramente identificado, y los informes preliminares vinculan a los atacantes con las FAR, dijo Blinken a periodistas en Japón. Todos en el convoy estaban a salvo, agregó.El Departamento de Estado contó que Blinken habló por teléfono por separado con Al Burhan y Daglo y les pidió un alto el fuego inmediato de 24 horas.“Dejé muy claro que cualquier ataque,era totalmente inaceptable”, indicó Blinken a la prensa al margen de una reunión de ministros del G7.Los asaltos a las casas de los diplomáticos fueron una señal más de que el conflicto está fuera de control.El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, tuiteó el lunes que el embajador de la UE en Sudán “fue agredido en su propia residencia”, sin dar más detalles. El Ejército y las FARLa madrugada del domingo, la residencia del embajador noruego en Jartum fue alcanzada por un proyectil, consignó la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, en un comunicado.El impacto causó daños, pero el embajador no resultó herido, sostuvo y agregó que no parecía que la residencia fuera atacada intencionalmente.El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk,y que los combatientes regresen a las negociaciones.“Sudán ya ha soportado tanto dolor y sufrimiento. La lucha nace de juegos de poder e intereses personales que solo sirven para alienar las aspiraciones democráticas de la población”, remarcó Türk en un comunicado.