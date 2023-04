Ucrania arremete contra Lula por su posición en la guerra con Rusia

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto AFP.

, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo invitó al país para que "comprenda" la realidad de la agresión rusa, en momentos en que Brasil promueve una mediación internacional para terminar con la guerra que es rechazada por Estados Unidos.El vocero de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, afirmó que Ucrania es la primera interesada en poner fin a la guerra, que observa "con interés" los esfuerzos de Lula y confía en que pueda efectuar una visita que le permita un contacto directo.Sin embargo, en tono mucho más crítico, agregó que Lula pone "a la víctima y al agresor al mismo nivel" y por atacar a los aliados de Ucrania que la ayudan a "protegerse de una agresión asesina", informó la agencia de noticias AFP.en Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.La invitación se produce un día después de que Lula recibiera al canciller ruso, Serguei Lavrov, quien está de gira por países de América Latina, para promover una mediación internacional en la guerra de Ucrania.La semana pasada, Lula estuvo en China, un aliado de Rusia, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y acusó a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) de alimentar el conflicto con sus constantes entregas de armas a Ucrania., que busca mantener una postura neutral, también dijo recientemente que el presidente ucraniano, Volodimir, que Moscú se anexionó en 2014.El mandatario brasileño propone también que Rusia devuelva los territorios de Ucrania que conquistó desde que lanzó su invasión del país y que reciba garantías de que la OTAN no incorporará a Ucrania o seguirá extendiéndose hacia el este.El lunes, mientras Lavrov se reunía con Lula, el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, acusó a Brasil de "hacerse eco de la propaganda rusa y china" sobre el conflicto."Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema tanto de manera sustantiva como de manera retórica al sugerir que Estados Unidos Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra", dijo."En ese punto, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar atención en absoluto a los hechos", añadió.y dijo que está en total desacuerdo con las críticas de la Casa Blanca."No sé cómo ni por qué el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca llegó a esa conclusión. Pero no estoy de acuerdo de forma alguna", dijo Vieira a periodistas en Brasilia, luego de haberse reunido también con Lavrov."Sólo puedo decir que Brasil y Rusia cumplen este año 195 años de relaciones diplomáticas (...) son dos países que tienen una historia en común", afirmó el ministro afuera de la residencia oficial de la Alvorada, en Brasilia.