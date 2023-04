Tres campeones del mundo fueron preseleccionados para el equipo ideal de la Premier

Lisandro Martínez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister.

Emiliano Martínez con el premio The Best (AFP).

Los campeones del mundo Lisandro Martínez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister figuran entre los 40 preseleccionados para integrar el equipo ideal de la temporada, el denominado Premier League TOTS (Team of the Season), informó la Premier inglesa de fútbol.Martínez, del Manchester United, quien ayer fue operado de fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho; Romero, del Tottenham Hotspur, y Mac Allister, de Brighton, son los únicos tres argentinos incluidos entre los 40, señaló The Mirror.Entre los arqueros no figura el argentino campeón del mundo Emiliano Martínez, del Aston Villa, y sí fueron elegidos Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal), el brasileño Alisson (Liverpool), el alemán Bernd Leno (Fulham) y el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea).Brasil fue la nación extranjera con más representantes con seis, seguida de Argentina, con tres, señaló la Premier League.De Inglaterra, hay 12 jugadores y también integran el listado futbolistas de Alemania, España, Portugal, Noruega, Uruguay, dos cada uno, Francia, Holanda, Ucrania, Bélgica, Japón, Dinamarca, Egipto, Paraguay y Argelia, con unoEl actual líder Arsenal fue el club que registró más candidatos: siete. Le siguen Manchester City, con seis, y Newcastle, con cinco. Manchester United y Tottenham suman cuatro, Brighton, Liverpool y Chelsea tres, Fulham dos y Aston Villa, Brentford y Leicester uno.