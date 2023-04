El G7 amenazó con "severos costos" a los países que ayuden a Rusia

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken aborda su avión en la base aérea de Yokota en Fussa. Foto: AFP.

Estados Unidos y el G7 se unen frente a China, Rusia y Corea del Nortehttps://t.co/D26DXvBXpc — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 17, 2023

El G7 arremetió contra "la irresponsable retórica nuclear" de Rusia. Foto: AFP.

La advertencia del G7

El presidente francés Emmanuel Macron en su visita a Beijing. Foto: AFP.

Losadvirtieron este martes que habrá "severos costos" para aquellos países que ayuden a Rusia en su guerra en Ucrania, en un mensaje que pareció apuntar a China.Tras dos días de reunión en Karuizawa, un pueblo japonés de montaña, los ministros de las principales economías no presentaron nuevas medidas contra Moscú, pero prometieronTambién mostraron su oposición a las "actividades de militarización" de China en el mar de China Meridional y reiteraron su política sobre Taiwán, a través de un comunicado. La declaración generó la reacción deSi bien Ucrania dominó la temática de la reunión, los ministros también abordaron otras problemáticas de la geopolítica internacional.Además, en medio de combates entre el Ejército y grupos paramilitares en Sudán, los firmantes urgieron en su comunicado a "detener inmediatamente la violencia (...) y devolver el poder civil a Sudán".También condenaron las crecientes restricciones impuestas contra las mujeres y las minorías por las autoridades talibanas en Afganistán, que describieron como "abusos sistemáticos".El mensaje a los talibanes provocó la reacción delquien respondió que "los países extranjeros no deben inmiscuirse en los asuntos internos de Afganistán", cuyos principios y leyes son asunto de los afganos.Pero las dos crisis que dominaron las discusiones de este grupo -formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- fueron Ucrania y el creciente peso militar y económico de China.Los ministros de G7 prometierony aumentar los esfuerzos para imponer "severos costes" a quienes ofrezcan a Moscú apoyo armamentístico o de otro tipo.También arremetieron contranucleares tácticas rusas en Bielorrusia, informó la agencia de noticias AFP."Mientras Ucrania se prepara para lanzar una contraofensiva para recuperar su territorio (...) estamos con Ucrania", declaró a periodistas el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.El comunicado dejó claro que los ministros eran conscientes de la controversia provocada por las palabras del presidente francés Emmanuel Macron tras su visita a Beijing, donde instó a la UE a no ser "vasallo" de Estados Unidos en relación con la disputa entre China y Taiwán "No hay cambios en las posiciones básicas de los miembros del G7 sobre Taiwán", dijo el comunicado, que destaca que la paz y la estabilidad en esa zona es "indispensable" para la seguridad y la prosperidad global."Por primera vez en la historia del G7, pudimos confirmar por escrito nuestro compromiso con un orden internacional libre y abierta basada en el imperio de la ley", declaró elBlinken aseguró que nunca había visto una "mayor convergencia" de criterios sobre China y Taiwán.El G7 reprochó a China la expansión "acelerada" de su arsenal nuclear y expresó su preocupación de que esté desarrollando "sistemas vectores cada vez más complejos sin transparencia, control armamentístico de buena fe o medidas de reducción de riesgos".Incluso la advertencia contra apoyar a Rusia en Ucrania puede leerse como un mensaje hacia China, que ha recibido varios avisos de países occidentales de no suministrar armas a Moscú.Los países occidentales le reprochan a China no haber condenado la invasión rusa a Ucrania y haberse mantenido neutral en el conflicto.El, interfirieron groseramente en asuntos internos de China y maliciosamente calumniaron y difamaron a China".Esta reunión preparó el terreno para la cumbre de líderes del G7 el próximo mes en Hiroshima, donde el primer ministro nipón, Fumio Kishida, quiere situar como cuestión prioritaria el desarme nuclear.