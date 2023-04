Quejas de vecinos por la falta de lugar para estacionar en los pasajes de CABA

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Vecinos y vecinas que viven en pasajes o los usan a diario mostraron su preocupación y alerta por la falta de lugar para estacionar ante la nueva normativa que comenzó a regir este lunes en la Ciudad de Buenos AiresLa nueva directica señala que a partir de este lunesAdriana, vecina de Parque Chacabuco vive en una ochava entre el pasaje De las artes y Salas, aseguró que “por más que los vecinos acepten o no estas medidas es algo que no se va a poder cumplir”.“El problema es que no hay estacionamiento como para que la gente pueda guardar los vehículos. Tampoco hay tantos garajes en las casas. En mi caso particular yo tengo garaje pero no lo entro por seguridad, y lo llevo a estacionar a dos cuadras de mi casa”, comentó a Télam.En ese sentido, la vecina aseguró que “no hay solución posible” ante la falta de lugar para estacionar.“Si dejaran estacionar en una mano uno se adapta, pero en este caso no. No hay capacidad como para guardar el auto en ningún lado, ni la posibilidad económica porque estacionar en un garaje es muy caro.”, finalizó.y según Nicolás, vecino que vive en el pasaje Del Progreso, los vecinos “van a tener que salir a buscar estacionamiento y gastar mucho dinero extra por mes”.. Si no se puede estacionar es para que haya más espacio o para utilizar de alguna manera la calle. Pero en este caso no le encuentro la lógica”, dijo a Télam.Por su parte, Lorena trabaja en uno de los tres establecimientos educativos que funcionan en Parque Chacabuco y, si bien no vive en la zona, todos los días se encuentra ante la hazaña de conseguir un lugar para estacionar y dirigirse a su lugar de trabajo.“Va a ser complicadísimo estacionar porque somos muchas las personas que trabajamos acá. Hay pocas casas con cocheras, así que eso va a ser un problema”, expresó a Télam.La docente, que dejó su auto estacionado en el pasaje De la Ciencias y Tejedor, aseguró que seguirá estacionando “hasta que me pongan una multa”, debido a la falta de lugar.“Ya era difícil encontrar estacionamiento con la normativa anterior, ahora con la prohibición en los pasajes no sé cómo vamos a hacer”, dijo.Y concluyó, “se tendría que habilitar el estacionamiento en los pasajes, sobre todo porque se puede circular por la otra mano como habitualmente se hacía”.El subsecretario de Gestión de la Movilidad porteño, Francisco Pérez Martínez, en declaraciones a TN, aseguró queAdemás, indicó que el objetivo de esta medida es “simplificar las reglas de estacionamiento y aumentar los espacios de estacionamiento que se amplían en 28 mil lugares en la ciudad, la mayoría serán fuera del micro y macrocentro, en las zonas residenciales”, en el contexto de una ciudad cuyo “flujo vehicular aumentó fuertemente en los últimos años.Miguel, vecino de la zona, aseguró a Télam que “deberían habilitar la construcción de estacionamientos hacia arriba y no se queden en un galpón chato” para poder brindarle mayor capacidad a los vecinos de encontrar sitios donde dejar sus vehículos.En ese sentido, los automovilistas podrán consultar al chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, “Boti”, a través del WhatsApp 11 5050 0147, donde poniendo la altura de la calle o la intersección “van a tener rápidamente respuesta si es apto o no para estacionamiento”, remarcó Martínez.