Mora: "El reggaetón acaparó el mundo y llegó a lugares donde no se habla español"

Mora: "Seguro que a fin de año, si llego a tener una gran suma de temas, pueda organizar otro disco mío."

"Yo hago simplemente música porque me nace", asegura Mora.

"Yo creo que Puerto Rico tiene algo bien particular y es que nuestro español es un español bien diferente. No es tan marcado como el que tienen los argentinos o los colombianos. Nosotros hablamos español pero con un acento gringo y podemos cantar lo mismo que se canta en inglés pero en español." Mora

Acerca de su música a producir y componer para artistas de todas partes Mientras asentaba su camino como artista, Mora destinó en los últimos años parte de su inventiva para el trabajo de otros colegas, en tanto hacía nuevas alianzas que potenciaran su proyección.



En el último tiempo, estampó su firma como productor en "Un verano sin ti", la canción que terminó de bautizar el multipremiado disco de Bad Bunny, pero a esa altura ya era una de las caras más visibles de la nueva ola del reggaetón puertorriqueño.



Fichado por el sello Rimas Music en 2018, el artista nacido en Bayamón colaboró, grabó y compuso con artistas como Rafa Pabón, Feid, Sech, Eladio Carrión y Brray y hasta propició la llegada de artistas argentinos a otras latitudes.



Tiene canciones publicadas con Duki ("Amor Bipolar"), Cazzu ("De Pari") y Nicki Nicole ("Toa la Vida") y algunas sesiones compartidas con Bizarrap y Tiago PZK, que aún permanecen inéditas: "Yo escucho de todo y siempre estoy bien pendiente de lo que está pasando. Me gusta saber qué está sonando en Argentina, además de que los escucho y me gustan".



"Es bien diferente a lo que pasa en Puerto Rico, tiene otro 'vibe'. De mi país ya no puedo escuchar tanto porque mayormente es lo mismo. Acá tú te pones a escuchar y notas que los productores son más artísticos y más musicales, como que toman más riesgos", señaló, en diálogo con Télam.



Antes de su relación contractual, Mora se dedicaba a hacer música en el estudio para luego colgarla en una plataforma como Soundcloud: desde ahí fue que "pegaron" sus primeras canciones que ayudaron a consolidar "una fan base" en su país y también en Chile.



En diálogo con Télam, Mora dejó abierta la chance de "dejar de hacer música un par de meses" para ponerse a "trabajar con otra gente" de vuelta: "Soy una persona que hace mucha música y tampoco me gusta hacer los temas y que queden ahí cogiendo polvo", reflexionó sobre su prolífica capacidad como compositor y por la llegada o no de un nuevo disco.



Y agregó: "Seguro que a fin de año, si llego a tener una gran suma de temas, pueda organizar otro disco mío. Si tengo un concepto lo saco, pero ahora mismo no es algo en lo que esté pensando. Quiero ahora primero sacar dos o tres singles más y ver cómo se van moviendo".



Estar lejos de casa tanto tiempo, inmerso giras, no resulta un impedimento para su naturaleza como compositor: "Si me levanto con ganas de ir al estudio, termino aquí con esta nota y voy. Así sean tres o cuatro horas. Sin darte cuenta capaz tenés veinticinco temas, de los cuales por lo menos de al menos tres podés sacar algo bueno".



"Yo hago simplemente música porque me nace, no es que necesite dedicarle dos semanas. Es que yo no hago más nada. No tengo ni diez restaurantes ni otros negocios; yo no hago más nada. O hago música o estoy en mi casa haciendo nada", cerró.

