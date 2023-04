Kicillof: "Cuando hablan de ajuste tienen que decir que alguien va a perder derechos"

"Cuando hablan de ajuste tienen que decir que alguien se va a quedar sin derechos" VER VIDEO

Firmamos la incorporación de 30 nuevos distritos al programa #MunicipiosALaObra, junto a @magariovero, @Nardini_Leo y @PabloJ_LopezOK. Un paso más para continuar profundizando la inversión en obra pública y el federalismo en toda la provincia. pic.twitter.com/anSbRZDYun — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 17, 2023

"Un total de 96 de los 135 municipios bonaerenses ya han firmado convenios similares para la realización de obras hidráulicas, de infraestructura, agua y cloaca y energía, con fondos del Gobierno provincial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó este lunes a los candidatos de la oposición que plantean realizar ajustes que"Cuando hablan de ajuste, de achicar todo, de acogotar, de dinamitar, porque en esos términos hablan,, dijo Kicillof en el acto de adhesión de 23 distritos al programa "Municipios a la Obra".convenios similares para la realización de obras hidráulicas, de infraestructura, agua y cloaca y energía, con fondos del Gobierno provincial."Es una verdadera satisfacción, no tan habitual en estos tiempos complicados,Los municipios que ya firmaron ya recibieron su desembolso y esta semana, quienes firman ahora van a recibir adelantos para realizar obras con lo que estaríamos cubriendo la totalidad de la provincia de Buenos Aires", celebró el mandatario provincial.Destacó quey recordó que un programa similar "antes se llamaba Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), se consideraba un aporte marginal a los presupuestos municipales" y fue discontinuado por el anterior Gobierno provincial."Nosotros al programa lo denominamos Municipios a la Obra en consonancia con Escuelas a la Obra y Hospitales a la Obra, y esY no es actualizar por los precios sino ampliarlos en su envergadura e implementación", enfatizó.Kicillof recordó quequienes conocen las obras que son más urgentes y necesarias y esto tiene un propósito que es ir a dónde está le necesidad"."Se habla de autonomía municipal y se la plantea como meta a alcanzarEn la Provincia estamos haciendo ni más ni menos que lo que reclamamos a nivel nacional como cambio institucional de fondo", sostuvo.El gobernador detalló que el viernes último participó de un congreso de la Cámara de la Construcción, donde representantes del sector le plantearon sus dudas sobre las declaraciones de algunos candidatos de la oposición que"Incluso decían que se podía hacer con un sistema privado.Y me pedían una aclaración al respecto", dijo.Kicillofpuestos en marcha por Estados Unidos, como el New Deal o el Plan Marshall e incluso al plan de obra pública anunciado por el presidente Joe Biden, con el cual, aclaró "no comulgo con sus ideas"."Eran planes de reconstrucción y fomento a la actividad", remarcó, y reconoció quepor lo que se cae en una profecía autocumplida, se retroalimenta"Afirmó queRecorran los pueblos y vean cómo la actividad (de la obra pública) multiplica el trabajo, fomenta la actividad general ya que compra en la ferretería, se contrata mano de obra local que a su vez gasta en el almacén y se pone a funcionar la rueda"."No suple a la actividad privada,remarcó el mandatario bonaerense.Reiteró quey no termina de decir qué es eso, y es que el hospital que estamos haciendo no se va a hacer, por ejemplo"."Municipios a la Obra es un programa importante,(por el signo político del municipio), lo hacemos, lo cumplimos y vamos a tener obras en toda la provincia de Buenos Aires", aseguró.Kicillof estuvo acompañado en el acto porNardini destacó el incremento de los fondos destinados para este programa que dey celebró que la esencia del programa es que "no termina ganando ni un espacio ni otro, sino que termina ganando la gente".Durante este acto firmaron convenio