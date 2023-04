Muerte en Retiro: la defensa pidió la libertad de Sáenz Valiente

Francisco Sáenz Valiente, el único detenido en el caso.

Los argumentos de la defensa de Sáenz Valiente

, la modelo brasileña que murió tras caer al vacío desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, solicitó este lunes la falta de mérito y la inmediata libertad del empresario del agro, al considerar que hay una "inexistencia de una conducta homicida" por parte del acusado y que no existen motivos para suponer que el imputado pueda "obstaculizar" la investigación.ante el juez de la causa, Martín Del Viso, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, quien ahora deberá resolver si hace lugar o no al planteo por el cual permanece detenido el empresario por los delitos de "homicidio agravado por femicidio, suministro de estupefacientes y tenencia ilegal de un arma de guerra de uso civil condicional".En el escrito de 65 fojas, al que tuvo acceso Télam, los letrados hicieron un resumen de 14 puntos en base a la "prueba testimonial, documental, informática y médica acopiada -hasta el momento-" en el expediente, que a su criterio "dan cuenta de la inexistencia de una conducta homicida" por parte de Sáenz Valiente., de Palermo, donde permaneció hacer las 2.54 de la madrugada del jueves 30 de marzo pasado junto a sus amigas Dafne Gutiérrez Santana y Juliana Magalhaes Mourao, todas de nacionalidad brasileña, donde consumieron drogas y alcohol.Luego, a las 3.21 -dicen los defensores- las tres amigas se dirigieron al domicilio de Sáenz Valiente, en la calle Libertad al 1542, de Retiro, donde ya se hallaba el dueño de casa y otra amiga, llamada Lía Figueroa Alves.Allí, de acuerdo a la declaración de todos los testigos,Los defensores aseguran que, según lo que declararon las mujeres que se hallaban en el lugar, se trató de "una reunión social" y que no hubo "ninguna insinuación de índole sexual"., señala uno de los puntos elaborados por la defensa en su pedido de falta de mérito para el empresario."el cual fue advertido y sufrido por Lía Figueroa Alves y por Juliana Magalhaes Mourao, además de Sáenz Valiente" y que por ese motivo, Figueroa Alves se retiró a su domicilio.También hicieron mención a los ", e hicieron hincapié en que se realizaron 6 llamados a teléfonos de emergencias, dos de ellos efectuados por el empresario y otros cuatro por Magalhaes Mourao.Finalmente, señalaron que la autopsia realizada al cuerpo de la modelo brasileña "no se detectaron daños compatibles con una agresión previa a la caída, ni signos de violencia sexual, como tampoco heridas defensistas".