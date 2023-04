"Última arquitectura" de Florencia Levy, un llamado de atención imperioso al presente

En "Última Arquitectura" Florencia Levy plantea la dramática situación del medio ambiente ante los avances tecnológicos / Foto: Prensa.

¿Los humanos somos fósiles, existe una opción de futuro? "No, porque no somos sólo el indicio de una existencia. Existimos", afirma Levy / Foto: Prensa.

La artista plástica afirma que "todo mi trabajo comienza en un vínculo con lo real, en contacto con un grupo de personas, con un territorio específico" / Foto: Prensa.

María Teresa Constantín (centro) convocó a Levy para pensar un proyecto inaugural de las salas y comenzaron a trabajar en esta muestra en octubre de 2021 / Foto: Prensa.

Las tierras raras, tan necesitadas y problemáticas En un contexto donde avanza un acuerdo para revertir el calentamiento climático y la contaminación, que parece insuficiente, la artista Florencia Levy explica que para su muestra "Última arquitectura" decidió tomar el desarrollo económico extractivista practicado en la República Popular China desde la década de 1980 porque ese país "tiene el monopolio de la producción de tierras raras y eso conlleva un trasfondo hipercomplejo a nivel geopolítico".



Los procesos de contaminación no son privativos de China. La minería a cielo abierto, el uso de agrotóxicos o las industrias, o las quemas de pastizales, por ejemplo, también golpean Argentina. Entonces ¿por qué tomar específicamente la ciudad Baotou, en la Región Autónoma de Mongolia, en China, para hablar del extractivismo sin tomar otros países? "La elección de Baotou tiene que ver con una situación específica, que es la relación de ese territorio con la producción mundial de tecnología: es ahí donde se engendra el 85 % de la producción de tecnología del mundo, no es en Argentina, ni Chile, Canadá o África".



"China tiene el monopolio de la producción de tierras raras y eso conlleva un trasfondo hipercomplejo a nivel geopolítico, ya que Occidente depende de la cadena de suministro de China", explica Levy.



"Hace más de 50 años, Estados Unidos era el principal productor de tierras raras, pero los costos ambientales asociados con la eliminación de desechos radiactivos relacionados con la producción motivaron que dejaran de producir y se desplazaran a China, donde las regulaciones ambientales son más ´laxas´. China tiene el dominio de la extracción, producción y exportación de tierras raras, y esto afecta al resto del mundo porque es imposible aplicar sanciones económicas al país que suministra a casi todo el planeta estos elementos fundamentales para la producción de tecnología".



Si bien las tierras raras, los lantánidos, están presentes en el norte del país, u otros como Afganistán y Namibia, así como el esperanzador yacimiento sueco dado a conocer en enero -que representaría para Europa "liberarse de China"-, actualmente, China fortalece "su control sobre el sector al aumentar su inversión en proyectos mineros cruciales en África", destaca.



Lo importante es la implicación de "este monopolio relacionado a la dependencia de la industria militar", dice, porque "las tierras raras son necesarias para fabricar aviones, submarinos, misiles, y esto significa que la cadena de suministro militar de occidente depende de las decisiones de China de limitar o no las exportaciones", identifica. Algo que ejemplifica con "las tensiones diplomáticas con Taiwán" y el uso por parte de ese país de restricciones, una suerte de "armamentización de las tierras raras", transformando estos 17 elementos escasos en "un arma, muy potente".



En caso de un conflicto con Estados Unidos -dice Levy- "China puede interrumpir el suministro y en menos de tres meses Estados Unidos se quedaría sin aparato de defensa", dictamina.



En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, menciona que a principio de año el gigante asiático anunció la restricción de acceso a dos empresas estadounidenses, "como represalia por las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán", por lo cual "el impacto potencial que tendría el embargo de China sobre el aparato militar occidental es crucial, y la dependencia de la OTAN de las tierras raras de China es incluso mayor que su dependencia de la energía de Rusia", dice sin hablar de las sanciones "recíprocas".



"Es imperioso dejar de hablar de nacionalidades y comenzar a pensar en los sistemas de poder que organizan esos territorios", dictamina sobre la cuestión ambiental.



En 2015 un artículo publicado por la BBC fue el comienzo de su trabajo concretado y expandido en la exposición presentada en Arthaus, para lo cual aplicó a una residencia artística en Shanghai, ciudad a la que viajó en 2016, con un proyecto "políticamente correcto" que es su objetivo principal.



"Había leído un artículo sobre este complejo minero en Baotou, y me pareció tan espeluznante, tan dramático y tan urgente, que apliqué a una residencia en China porque quería llegar a ese lugar", dice la artista.



"Una vez en Shanghai hice un proyecto de intervención en el espacio público, y me fui a Mongolia Interior, ahí estuve en Baotou, donde sufrí el episodio de censura y captura, y en Ordos que es una ciudad fantasma construida para dos millones de habitantes pero que por problemas de corrupción relacionados con la minería y la expropiación de tierras, quedó paralizada su construcción. Cientos de edificios altísimos completamente vacíos, hasta un museo, templos y parques…toda una ciudad muerta, o sin nacer".



Con algunas de estás imágenes de edificios quietos, la instalación "Lugar Fósil" articula y desprende de sí al resto de las obras: China y la denuncia de 2015 -país que lleva una campaña de descontaminación desde 2013 -, y la más actual depredación del suelo marítimo. "Cada materialidad está en relación con los procesos de pensamiento sobre el objeto específico y en relación con el resto de las piezas", dice.



En la instalación "Cientos de millones de años para estas formas", Levy propone "una situación más especulativa", trabajada con "personajes que representan humanxs pero no lo son, que hablan o cantan, sobre un pasado y un futuro", explica, para plantear "la problemática invisible y urgente de la extracción de nódulos polimetálicos del fondo del océano" que tiene lugar en este momento "y está absolutamente invisibilizada, como todas las formas y políticas de ocultamiento que existen alrededor del ecocidio", señala.



Relevantes para el desarrollo de la industria electrónica, la informática, autos eléctricos, la industria bélica tan en alza, y las fundamentales energías renovables con su horizonte del 2030, las tierras raras se sitúan como uno de los recursos más buscados pero complejos en su extracción por las consecuencias socioambientales aparejadas.

donde como un llamado de atención urgente alerta sobre la contaminación provocada por las políticas extractivistas, con la consecuente destrucción del hábitat humano, y a la vez documenta su expedición a la ciudad de Baotou (China), adonde viajó para investigar en 2016 sobre un lago artificial contaminado."Micro plásticos, toxinas, radioactividad, es muy posible que existamos en esto que observamos", esgrime el escritor y filósofo Michel Nieva como apertura, posibilidad y contextoUn texto que pone en palabras el trabajo de Levy (Buenos Aires, 1979), artista formada en la actual Universidad Nacional de las Artes y en el Central Saint Martin´s College of Arts de Londres que explora prácticas interdisciplinarias e indaga en las subjetividades urbanas.Pero la cuestión ambiental se entrelaza ademásY aquí radica también la memoria que se desgrana desde el trabajo de campo condensado en las entrevistas de Levy como parte de aprehender el mundo."Todos tenemos un pedazo de China en el bolsillo., escribe Nieva, algo que "pone en entredicho el carácter inmaterial y prístino de las mercancías tecnológicas que movilizan nuestra experiencia cotidiana".Un texto que otorga palabras a las obras, surgido desde el interés de la artista en el trabajo del escritor, autor del libro "Tecnología y barbarie", al que refiere Levy en diálogo con Télam:, digerirlo y dar lugar a otro tipo de comportamiento y narrativas". Una referencia directa de "esos ocho ensayos donde (Nieva) entrelaza ciencia ficción, historia argentina y ciberpunk, los impactos del capitalismo extractivista y las fronteras entre lo humano y lo no-humano", indica.es puesto en cuestión. Productos de una economía extractivista y representativos de la carrera tecnológica que va de la mano del posicionamiento geopolítico, su fabricación implica la contaminación y destrucción del hábitat común, en la obtención de las "tierras raras", necesarias para su producción. ¿Los humanos somos fósiles, existe una opción de futuro? "No, porque no somos sólo el indicio de una existencia. Existimos", afirma Levy."Lo que sí puedo imaginar es una especie de fósil muy macabro en base a esta existencia humana sobre toda la no-humanidad. No tengo idea qué opción de futuro existe,sin importar las consecuencias para el único lugar que tenemos donde podemos desarrollar la vida", sostiene.Con una fuerte presenciaseñala que le interesan "los sistemas de representación" y comenta que la materialidad elegida en sus obras está supeditada "a la información que traen antes de existir como objeto, acción o relación".que luego se traduce en una materialidad que da cuenta de ese primer contacto", explica. Y acota que sus proyectos comienzan a partir de un proceso de investigación, entrevistas, trabajo en archivo y de campo.En esta oportunidad comenzó a trabajar en 2021 y contó con la ayuda desdehasta de "un abogado especializado en derecho del mar, y mucho trabajo de taller", afirma.El título de la exposición, indica la artista, alude, una metáfora de la abstracción de un lugar construido a partir de la respuesta al entorno natural, donde la arquitectura actúa como mediación entre lo humano y lo no humano, y donde representa un sistema, una estructura de poder", explica.Levy presenta "Tierra de ciervos" (2017),con motivo de su investigación documental en la ciudad de Baotou, en Mongolia Interior. Una investigación surgida al calor de una nota de la BBC de 2015 sobre el lago artificial contaminado cercano a la ciudad, como resultado del extractivismo para la obtención de las preciadas tierras raras.Considerada como posible espía, en una "zona sensible",cuyo nombre en mongol es el utilizado para título de la obra, un recuerdo del nomadismo y otros tiempos.En la muestra que presenta Arthauscon restos arquitectónicos de 2023, y las tres proyecciones que configuran la instalación "Lugar fósil", ganadora del Premio Trabucco en 2019 y punto de partida del conjunto: un relato tipo documental basado en testimonios sobre los fenómenos ambientales y económicos, a partir de la década de 1980 en China.y como punto de partida se establece en el discurso del embajador maltés Arvid Pardo ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en agosto de 1967, que pedía incorporar en agenda la "Declaración y tratado sobre la reserva exclusiva para fines pacíficos del lecho del mar y del fondo del océano", tal su título, a los que suma fragmentos de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.Allí se puede observar el montaje de distintas piezas sobre la pared bajo el nombre de "Última arquitectura",y hacia un costado varias peceras con "nódulos polimetálicos" que dan lugar a la síntesis en su nombre: "Los océanos oscuros fueron el útero de la vida: de su protección, la existencia emergió. Todavía llevamos en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, en la amargura salada de nuestras lágrimas, las marcas de este pasado remoto".Y por últimoubicados como un coro, en semicírculo, que dialogan: "¿no sabíamos esto antes?, ¿qué tiempo es, qué guerra?, ¿qué son esas imágenes, esta memoria?, se lee en los subtítulos traducidos de una lengua incomprensible.La memoria es un gran tema para Levy.del acto de recordar, cómo se generan procesos de memoria colectivos, y también, procesos de negación". Porque, como afirma a continuación, "la memoria es reconstrucción, y esta construcción puede ser un acto social que determina acciones en el mundo"."Pasé de investigar específicamente situaciones de percepción y su relación con la memoria en contextos domésticos,y cuáles son las condiciones en donde percibir, recordar e imaginar tienen lugar", añade.que forma parte de la reconfiguración del microcentro porteño, al que ya interviene con la lagartija de 120 metros pintada por Tec en calle y vereda, y la alta Mama Luchona de Gabriel Chaile, en el ingreso del edificio.conectadas por una escalera, en una atmósfera íntima, atenuada y oscurecida donde Levy combina lenguajes visuales, táctiles y sonoros en una suerte de "Última arquitectura" distópica.Convocada por María Teresa Constantín para pensar un proyecto inaugural de las salas, comenzaron por octubre de 2021 a proyectar la muestra a la que califica comoFue una elección inauguralcomo un espacio interdisciplinar de pensamiento, creación, producción y por supuesto visibilidad para el arte contemporáneo", destaca Constantín en diálogo con Télam."En saladesde los más sofisticados a los más simples, sin perder de vista su eje reflexivo. Investiga en archivos, recurre a la historia oral, a la memoria y, sobre todo puede develar los meandros complejos de ese pensamiento en obra", específica la curadora y a la vez directora de Artahus."Última arquitectura" podrá visitarse de