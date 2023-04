La Secretaría de DDHH relanzó su web sobre delitos de lesa humanidad

La página web sobre juicios. /Foto: captura.

Los casos que esperan resolución

Cómo es la página web sobre delitos de lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación relanzó este lunes su página web, en la que recopila información de los juicios de lesa humanidad realizados desde el retorno de la democracia y reclama a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema celeridad en los procesos, porque "el tiempo se acaba" y los victimarios y las víctimas suelen morir antes de los fallos y, en definitiva, sin que se haga justicia.En la web www.juiciosdelesahumanidad.ar se recopila de forma interactiva la información de los juicios de lesa humanidad que se realizaron en Argentina desde la vuelta de la democracia y se ofrece el seguimiento en vivo de los debates que están en desarrollo.Además, el organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti pone de manifiesto que aunque, subraya la Secretaría de DDHH nacional, y por este motivoLos reclamos por la dilación de justicia en los procesos van acompañados por el llamado a la responsabilidad de la Cámara Federal de Casación Penal -el máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Pietragalla Corti criticó que "lamentablemente hoy una parte de la justicia tiene una mirada diferente a la que se había llevado adelante a partir del fin de las leyes de impunidad" (punto final, obediencia debida e indulto) y que los juicios "duran más de cuatro años y los arrestos domiciliarios son moneda corriente cuando tendría que ser una excepción".Necesitamos serenidad, no queremos impunidad biológica, y queremos cárcel común para los condenados por delitos de lesa humanidad", remarcó el secretario a Télam.Entre los casos que esperan resolución en la Corte se destacan el expediente de la Triple A -el cual debe ser revisado por el máximo tribunal- o el del llamado Plan Cóndor de represión de las dictaduras latinoamericanas de los '70 que aguarda la confirmación de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que definió que hubo una asociación criminal de alcance regional."Las causas avanzan, pero el tiempo se acaba.El resto fallecieron (37) o fueron apartados por incapacidad (18) y no serán juzgados por los crímenes de los que se los acusa", puntualizaron desde la Secretaría.Además, en la página se verifica con números la cantidad de acusados que no llegan a sentencia y se mantiene el seguimiento de los juicios abiertos a través de una agenda de las audiencias con links a las transmisiones en vivo y herramientas estadísticas.Por otro lado, la página ofrece detalles de los juicios históricos y actuales, estadísticas e historias contadas en microrrelatos audiovisuales ilustrados por artistas y una línea de tiempo con los principales hitos del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación."Las causas avanzan, pero el tiempo se acaba. Además,En la nueva página un contador muestra que actualmente"Esta herramienta de transmisión de un proceso tan largo y complejo fue pensada a partir de un cruce entre datos, arte y memoria. Para poner a disposición pública esta información se hizo un trabajo mancomunado entre periodistas, abogados, investigadores, fiscales, docentes, visualizadores de datos, programadores, archivistas, ilustradores y artistas", se subrayó.y reúne en un solo lugar la información, hasta ahora fragmentada, de los juicios.En su desarrollo colaboraron artistas que aportaron sus obras para ilustrar juicios y crear los microrrelatos, una de las secciones originales de la web, y del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti."A partir de fragmentos de testimonios vertidos en las audiencias, un equipo interdisciplinario, en contacto con víctimas y abogados y abogadas, construyó relatos audiovisuales de breve duración, buscando por medio de la experimentación narrativa, nuevas formas de comunicar el avance de los juicios y el conocimiento que generan", revelaron desde la Secretaría.En tanto,, que da cuenta de "la dimensión federal del proceso de Memoria, Verdad y Justicia", ya que al dar 'click' en cada provincia o en la ciudad de Buenos Aires se puede acceder al listado completo de los juicios con sentencia o en debate."Es una de las entradas a las fichas con información básica (jueces, fiscales, querellantes, condenados, absueltos y un breve resumen). Otra opción es la sección Lista de Juicios, que ofrece una tabla ordenable por cantidad de condenados, testigos o imputados en el caso de los debates orales abiertos o filtros por jurisdicción judicial", agregaron las fuentes.Por otro lado, la sección de Condenados permite acceder a las fichas de las más de 1.100 personas condenadas hasta ahora, donde hay datos básicos sobre la fuerza a la que perteneció, una pequeña biografía y las penas que recibió.Para entender los distintos avances y retrocesos en los juicios, el sitio desarrolló una línea de tiempo con hitos nacionales, internacionales y provinciales.l, con el objetivo de "contribuir a visibilizar, comunicar e impulsar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina", que hoy fue relanzado."Este relanzamiento es la conclusión de la segunda etapa de un trabajo comenzado en septiembre de 2020, cuando la Secretaría comenzó a sistematizar información para construir una primera base de datos unificada sobre los juicios de lesa humanidad. El objetivo final es poner en línea la totalidad de los juicios actuales, próximos y pasados", expresaron desde el organismo que conduce Pietragalla Corti.