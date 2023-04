Con emoción, 20 excombatientes correntinos que volvieron a las islas Malvinas

Reencuentro y emoción en la vuelta a Malvinas. /Foto: Germán Pomar.

Una veintena de excombatientes correntinos regresaron a las Islas Malvinas tras cuatro décadas, un viaje de emociones encontradas en el que el dolor del reencuentro con sus compañeros enterrados en el cementerio de Darwin,, según ellos mismos relataron a Télam.Miguel García y Pedro Molina, dos de los excombatientes que integraron el contingente que volvió este lunes de las islas, recordaron en diálogo con esta agencia las experiencias que ellos y sus compañeros vivieron durante su estadía de una semana en el archipiélago, donde homenajearon a sus compañeros en Darwin y recorrieron zonas donde se disputaron batallas en la guerra de 1982 contra el Reino Unido., reflexionó Miguel García sobre aquella trágica experiencia en el Atlántico Sur cuando con solo 19 años combatió contra tropas inglesas en las Islas Malvinas.El excombatiente -quien junto al resto del contingente fue recibido este mediodía por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno- calificó de "emocionante" volver a ver y a sentir Malvinas 41 años después de la guerra., contrapuso García, al comparar con las condiciones en las que estuvieron combatiendo en las islas, en 1982, durante el conflicto bélico.reflexionó al recordar las difíciles condiciones en la trinchera.El excombatiente correntino habló de la mezcla de emociones que le generó el regreso a Malvinas tras cuatro décadas y marcó en este sentido "el dolor del reencuentro con sus compañeros muertos en combate, que yacen en el cementerio de Darwin y la impotencia de volver a sentir la usurpación y el hostigamiento de los ingleses".García contó que combatió en Puerto San Carlos, "el 21 de mayo, durante el desembarco de los ingleses", y que allí terminó herido y capturado.El excombatiente recordó también que en ese enfrentamiento murió uno de sus amigos.y "ver la belleza de las islas argentinas, que no había podido advertir en medio de la guerra"."Era estar en la trinchera y no salir. No habíamos apreciado este paisaje tan lindo", expresó.Sobre el itinerario que compartieron, detalló que tuvieron "la posibilidad de rendir un homenaje a nuestros compañeros, llevar a nuestra Virgen de Itatí y mostrarle nuestras Islas Malvinas".Molina era integrante del Regimiento 12 de Mercedes (Corrientes), y estuvo en el conflicto bélico "durante 74 días" en los que sufrió "todo tipo de situaciones" en las que muchos compañeros "perdieron la vida"., concluyó Molina.La visita incluyó el cementerio de Darwin, Puerto Argentino y Monte Harriet, además del cerro Zapador y el Monte Tumbledown, zonas donde se disputó la batalla.El contingente estuvo integrado por los ex combatientes: Jorge Aguirre, Ernesto Acevedo, Carlos Arce, Héctor Canteros, Juan Canteros, Ángel Flores, Eladio Galarza, Miguel García, José López, José Rito López, Pantaleón López, Froilán Morales, Pedro Molina, José Niveiro, Pedro Pérez, Toribio Pared, Alcides Ramírez, Jorge Rodríguez, Laureano Romero, Ángel Sosa y Eusebio Valenzuela.Los excombatientes regresaron ayer a la tarde al Aeropuerto de Corrientes, "Dr. Fernando Piragine Niveyro", tras pasar una semana en las Islas Malvinas.