El pianista Andrés Pilar hace canción los poemas de su padre

El pianista Andrés Pilar le puso música a siete poemas de su padre Horacio junto a la voz de Nadia Larcher / Foto: Prensa.

Amor y conocimiento “Amor y conocimiento” será presentado el miércoles 26 de abril, a las 19, con un concierto gratuito en el Auditorio Astor Piazzolla del porteño Centro Cultural Borges (Viamonte 525), con reserva de ubicaciones a partir del viernes 21.

El sabor de tu boca

Horacio Pilar Por su poemario “Amor y conocimiento” Horacio Pilar (1935-1999) compartió el Premio del Fondo Nacional de las Artes con María Elena Walsh y Alejandra Pizarnik, mientras se encontraba preso por su militancia en la Juventud Universitaria Peronista.



Estuvo exiliado en Brasil con, entre otros, el guitarrista Juan Falú, junto a quien creó un repertorio luego plasmado en el CD “Las canciones de Horacio” (2000), con el cantante Rosendo Gruart.



En su web el pianista, compositor y arreglador, escribió: “Desde la partida de mi viejo siempre tuve cerca sus libros de poemas: ‘Amor y conocimiento’ (1966), ‘Igual atacaría’ (1993) y ‘Antología’ (2000)… Lo recuerdo siempre escribiendo -o pintando-, en el cuartito de la terraza de nuestra casa en Villa del Parque, el mismo cuartito donde años más tarde mudé el piano. Él ya no estaba para escucharme, pero sus poemas quedaron y tomaron cada vez más presencia en mi vida. Y un día brotaron melodías para esas poesías”.



La cantora, autora y guitarrista Nadia Larcher aportó: “’Amor y Conocimiento’ es la celebración de haber podido percibir esa luz por la hendija del tiempo, venciendo el silencio que impone la ausencia. Cantando esta obra quiero honrar la poesía de Horacio Pilar que no dudó en dedicar sus horas a construir esta mensajería de soles sabiendo que allá, en el tiempo, alguien desearía establecer la conexión”.



Sobre esa charla, Pilar concluyó: “Me gusta lo que dice Nadia, que Horacio dejó una obra para dialogar con el futuro. Y ese futuro llegó en forma de canciones, y el diálogo es múltiple: yo con mi viejo, mi viejo con Nadia, Nadia conmigo, y los tres, ahora, con ustedes”.

Desde su piano,y sumando la voz de Nadia Larcher construyó en “Amor y conocimiento” un sentido y sensible material que reúne y despliega disciplinas artísticas distintas.La poesía, la voz y la música son expresiones que funcionan con sus propias estéticas que, en muchos casos, pueden tornarse hasta incompatibles cuando no nacieron con la intención de ensamblarse. Pero en esta obra, dialogan hondamente sin perder sus potencias.Se trata de una conversación llena de belleza donde las palabras de un joven Horacio (los poemas reunidos en el álbum disponible en plataformas datan del libro homónimo de 1966, cuando el escritor tenía 25 años)Aunque la conjunción de esos talentos regalan un todo que estremece, ninguna de esas especialidades anula a la otra sino que fluyen en tiempos paralelos capaces de cruzarse y alejarse en un vaivén que conmueve.El álbum abre con “El sabor de tu boca” (“El sabor de tu boca/es el de una flor cargada con el temblor de la tierra/que se agita bajo otra flor/Mientras nuestros rostros/echan raíces mareando a la muerte”) y con “Te hablo serenamente” (“Te hablo serenamente, así hablo/lo bárbaro de tu sangre sonríe/Y tengo miedo de acariciarte despacio/como tu piel exige, tan despacio”).La travesía sensorial incluye, donde Pilar-Larcher dan cuerpo a la estrofa total “Si en el fondo de esto no hubiera amor/quedaría callado, disuelto el corazón/Quizás de indiferencia, me hubiera vuelto otro/Sin embargo, tú sabes que hay razones, caminos/donde es imposible estarse quietos”.Para el final quedan “Madrugada” (donde se advierte “De nada le valió a la noche parecer interminable”) y una versión intimista de “Vengo”, pieza que en formato grupal dio título al tercer disco de la orquesta folclórica Don Olimpio –que integran Andrés y Nadia- en la que se postula: “Vengo/a cubrir la arena de abrazos y de flores/a poner el corazón en cada ola/a mojarme los ojos de ver mar/a tener frío y calor, a desnudarme”.