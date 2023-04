"La diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita"

Foto: Pepe Mateos

Foto: Archivo

El jefe de Gabinete Agustín Rossi advirtió este miércoles que, en alusión a unos dichos del exmandatario durante un foro empresario en La Rural, y remarcó que el presidente Alberto Fernández tiene "la prioridad" para "definir si va a ser o no candidato" en representación del Frente de Todos.Rossi manifestó además que, en el caso de que el mandatario decida no postularse, él podría evaluar la "posibilidad" de competir como candidato en las próximas elecciones generales.En ese sentido, resaltó que el Presidente "no ha definido aún cuál va a ser su rol en la próxima campaña electoral" e insistió con que, "mientras eso siga latente", él no tomará "ninguna decisión, porque no corresponde".Agregó que"Si el Presidente decide que no va a ser, voy a evaluar esa posibilidad", dijo esta mañana en diálogo con El Destape Radio.Rossi, quien inició la gestión como ministro de Defensa y luego fue interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, aclaró sin embargo que mientras el Presidente no defina su situación a él le "corresponde ser jefe de Gabinete"."Me corresponde a mí ser jefe de Gabinete del Presidente, quien tiene, a mi criterio, la prioridad en cuanto a definir si va a ser o no va a ser candidato", enfatizó.En ese sentido, amplió:Sobre los próximos comicios generales, Rossi evaluó que la elección presidencial de este año enfrentará a "dos oficialismos": el que gobernó "desde el 2015 al 2019", en alusión a Juntos por el Cambio, y otro conformado por "los que gobernamos entre 2019 a 2023", en referencia al Frente de Todos."Eso implica", subrayó el jefe de Gabinete.Acerca de la posibilidad de que el oficialismo defina sus candidatos con una competencia interna dentro de las PASO, planteó que para que ocurra y no resulte perjudicial para la propia coalición "tiene que haber un código de convivencia"."El eje de la campaña tiene que ser las propuestas y no las descalificaciones personales.", exhortó en un mensaje dirigido a sus propias filas.Añadió que, una vez que haya un ganador, "todo el Frente de Todos tiene que acompañarlo", lo que permitiría que las PASO se conviertan en "una herramienta para potenciar" al FdT."Si el peronismo resuelve bien sus cuestiones internas, en su conjunto y en lo nacional,", vaticinó, esperanzado.Por otro lado, cuestionó que desde Juntos por el Cambio "critican la inflación pero no dicen cómo la van a bajar" y alertó que "los que hoy nos critican por el 7,7% de inflación piden más inflación", al advertir sobre los efectos que tendrían las medidas que promueve la coalición opositora, como una mayor devaluación., cargó Rossi, y aseguró que el FdT "está tratando de resolver los problemas que generaron ellos entre el 2016 y el 2019".