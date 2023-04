Los récords de Demichelis en la dirección técnica de River

Foto Sebastián Granata.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, festejó una significativa y agónica victoria ante Newell's Old Boys en Rosario, que se transformó en la séptima consecutiva sin goles en contra en la Liga Profesional y le permitió ampliar a seis la distancia sobre su escolta San Lorenzo.El gol del delantero Pablo Solari en el minuto 50 dio paso a un nuevo triunfo con la valla invicta que estableció una marca inédita en el profesionalismo para River, sólo equiparada con una racha de 1929 en tiempos del fútbol amateur.De este modo, si el domingo que viene le gana a Independiente en el Monumental nuevamente con el 0 en el arco de Franco Armani, el River de Demichelis entrará en la historia absoluta del club, que desde el triunfo ante Lanús por 2-0, en la séptima jornada, no conoce ni la derrota ni experimenta el amargo sabor de recibir un gol.Si se considera que también le ganó a Racing de Córdoba en Copa Argentina por 3-0 son 8 los partidos a nivel local en los que el "Millonario" transita un rumbo arrollador sin sufrir tantos.Por otro lado, desde 1991, con Daniel Passarella en el banco de suplentes, que un equipo de River no ganaba 10 partidos en las primeras 12 fechas de un campeonato. La anterior fue en 1975 y en ambos casos el equipo se terminó coronando campeón.Asimismo, Demichelis logró superar el inicio de Marcelo Gallardo a nivel local, ya que en las primeras 12 fechas del torneo de 2014 el "Muñeco" había sumado 28 puntos tras 8 triunfos y 4 empates con el registro distintivo del invicto en esa ocasión.Finalmente, otro dato histórico que se agendó Demichelis fue que luego de 15 partidos oficiales es el segundo entrenador con mejor efectividad de puntos tras Carlos Peucelle, con quien comparte la marca de 12 triunfos.Desde que River perdió de local 2-1 ante Arsenal en la fecha 5 entró en una racha de triunfos que se cortó en el debut de la Copa Libertadores en la altura de la Paz, pero que a nivel local lo ubicó puntero a 6 puntos del escolta San Lorenzo.River, que no suma empates en estos 15 partidos, con 12 triunfos y 3 derrotas ante Belgrano, Arsenal y The Strongest, hizo goles en todos los partidos que jugó acumulando 29 gritos repartidos entre 12 jugadores del plantel.Con ese panorama positivo, el plantel se entrenará este lunes por la tarde de cara al partido del miércoles en el Monumental ante Sporting Cristal de Perú, desde las 21:00, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.Tras la rotación en el triunfo en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia, Demichelis planea la vuelta al equipo de los jugadores que descansaron, caso Enzo Pérez, Milton Casco y Paulo Díaz, que no fueron convocados, y del venezolano Salomón Rondón, que no ingresó ante Newell's.También regresarán a la titularidad los jugadores que sumaron minutos desde el banco de suplentes como Esequiel Barco y Lucas Beltrán y la única duda es si habrá alguna chance para el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien retornó el domingo a la noche a la titularidad.En efecto, el probable equipo para enfrentar a los peruanos es el siguiente: Armani, Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Agustín Aliendro; Barco e Ignacio Fernández; Rondón y Beltrán.Demichelis confirmará la formación horas antes del compromiso copero tras evaluar los entrenamientos de este lunes y del martes y la recuperación general de sus futbolistas, que volvieron de Rosario.Después de jugar ante Sporting, River seguirá concentrado para el clásico con Independiente, séptimo partido en 24 días que precede una semana de descanso para reponer energías frente a un mayo intenso, con el superclásico ante Boca en el horizonte (domingo 7).Por entonces, Demichelis tendrá nuevamente a disposición al mediocampista tucumano Matías Kranevitter, quien hace una semana trabaja a la par luego de la fractura de peroné con compromiso ligamentario de tobillo que sufrió en diciembre.