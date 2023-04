El continente africano podría volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1

Foto AFP.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró este lunes que la organización está trabajando "muy duro" para poder volver a celebrar un Gran Premio en África, que no es sede de la competición desde 1993 en el histórico circuito de Kyalami (Sudáfrica)."Al cien por cien, África sigue siendo un continente en el que estamos trabajando muy duro. Como siempre he dicho, tenemos que encontrar los socios adecuados, el plan adecuado a medio plazo. Lo que quiero evitar es ir allí un año y que luego nos olvidemos.Estamos trabajando, intentando encontrar la mejor solución para este deporte y el país", afirmó Domenicali en declaraciones a Sky Sports.El continente africano organizó por última vez un GP de F1 en 1993 en el circuito de Kyalami, situado en Gauteng (Sudáfrica), donde previsiblemente se llevaría a cabo la nueva carrera que aún no tiene fecha precisa."Hoy en día, el dinero es enorme, pero tenemos que proteger la calidad de los GP y del deporte", añadió Domenicali.El dirigente explicó: "Cuando 'histórico' sólo está relacionado con mirar hacia atrás, es un problema. Cuando 'histórico' es un valor, para desarrollar el deporte para el futuro, es un gran valor".