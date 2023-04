La UBA revisó y aprobó el canje de deuda

"Tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización"

El canje de bonos y la venta de títulos que involucra a un conjunto de organismos del sector público representará "una revalorización patrimonial al momento de la realización", según el dictamen difundido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que avaló las operaciones de canje de títulos en dólares por títulos en pesos dispuesta por el ministerio de Economía."Tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización", señaló el informe sobre la operación de venta y canje de bonos dispuesta en el decreto 164/2023 que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa.El dictamen difundido por la UBA fue solicitado por el ministro Massa con el objetivo de darle mayor transparencia a la implementación del canje que involucra, entre otros recursos del Estado, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).El trabajo de la UBA precisó que "en el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial es de casi 46% producto de la venta y posterior suscripción del bono dual 2036 por el 70% del producido", y añadió que "complementariamente, los organismos reciben el 30% restante en efectivo".Además subrayó que "el canje de los bonos globales implica una revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos en torno al 104% promedio"., afirmó el dictamen de la Facultad.Asimismo destacó que "las operaciones de canje tienen efecto neutro sobre la deuda total del sector público consolidado ya que solo implican un cambio de activo al interior de los organismos que lo conforman".De todas maneras, el dictamen advierte que "la valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento".Adicionalmente, se aclara que "la operatoria de desprendimiento de los títulos convalidan reducidas paridades en el mercado actual", a la vez que se destaca en este caso que no se evaluó si la premura por realizar la operatoria hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables"., remarca el trabajo.El decreto 164 dispone un canje de US$ 4.000 millones en bonos que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional.Las jurisdicciones, entidades y fondos deberán "proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares" y emitidos bajo legislación local. precisándose en un anexo que se tratan de los bonares 2029 (AL29), 2030 (AL30), 2035 (AL35), 2038 (AE38) y 2041 (AL41).Estas ventas o subastas serán llevadas a cabo "por la entidad que determine el Ministerio de Economía bajo los términos y condiciones que este disponga".Con lo recibido por sus operaciones de venta de los títulos, los organismos deberán canjear el 70% el monto por nuevos títulos públicos y el resto deberá ser utilizado para los objetivos y metas de sus presupuestos de este año, "incluyendo la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno".Los títulos que recibirán son bonos duales (denominados en dólares y con pago en pesos) con vencimiento en 2036 y bajo legislación local, ajustados según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es decir, la inflación.