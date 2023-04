Comienza el juicio a Sebastián Villa por lesiones y amenazas contra su expareja

Foto: Daniel Dabove

Foto: Daniel Dabove

Sebastián Villadesde este lunesen la localidad bonaerense de Canning.El debate se realiza en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora -ubicado en el Palacio de Justicia del distrito-, a cargo de Claudia Dávalos, quien fijó audiencias, que se realizarán de forma presencial, para este lunes, martes y miércoles de esta semana.Según las fuentes, este juicio se iba a realizar inicialmente entre el 19 y 21 de septiembre pasado, pero la defensa de Villa, a cargo del abogado Martín Apolo, solicitó una nueva pericia psicológica para la denunciante Daniela Cortés, y la jueza Dávalos decidió posponer el inicio del proceso.El letrado explicó a Télam que en octubre último él mismo viajó a Medellín, donde reside actualmente Cortés, junto a un perito de parte para que se lleve a cabo la medida, pero la denunciante no se presentó, por lo que la prueba no se completó.Villa es juzgado por los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas".En el debate se ventilarán los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020, en la casa que compartían Villa y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, donde residía antes de mudarse al country "Venado II", en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio de violencia de género en junio del 2021 por el que el delantero fue denunciado por otra mujer que lo acusó de abuso sexual.En el marco de esa primera denuncia, Cortés difundió imágenes a través de las redes sociales, tras lo cual se abrió una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.En ese video se observaron imágenes de la mujer visiblemente golpeada, al tiempo que la denunciante relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".En junio de 2021, la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de esa causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito Javier Maffucci Moore, el mismo que interviene en el segundo caso de violencia de género que involucra al futbolista.Este segundo episodio fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención de Villa, el juez Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.del delito de-el cual prevé hasta 15 años de prisión-,entre octubre y noviembre pasado tambiénque, de acuerdo a(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).