Scioli: "Seré el candidato del argentinismo"

Foto: Alejandro Moritz

El embajador en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, pronosticó este domingo que "va a ganar" las elecciones, y se definió como el dirigente que "está cerca de la gente" y el que "puede conversar con todos y ha demostrado que puede cerrar la grieta" en el país, por lo cual será, dijo, el postulante "del argentinismo"., sostuvo Scioli, quien aseveró que "El exgobernador bonaerense y exvicepresidente dijo en declaraciones a FM Milenium que "Sobre su relación con las líneas internas del oficialismo, Scioli destacó que "soy el que puede conversar con todos, con Alberto (Fernández) y Cristina Fernández de Kirchner; hablo con todos los sectores del Frente de Todos".Y resaltó que "mi relación con (el ministro de Economía Sergio) Massa es de responsabilidad. Se instaló lo de la mala relación y quedó".También destacó queEn ese contexto, enfatizó quePero igualmente dijo que "rescato cosas del gobierno de Néstor (Kirchner), el de Cristina, del de Macri es difícil rescatar algo". Y añadió que "a Alberto le tocó un tiempo difícil, los imprevistos alteraron el objetivo principal del gobierno de Alberto Fernández". Añadió que el actual Presidente "ya tomará una decisión" sobre una eventual candidatura a la reelección); ahora quiere priorizar que ese espacio gane y que no vuelva la derecha"., sostuvo.Acerca de quienes lo señalan como "blando", dijo que "yo manejaba una lancha a 250 kilómetros por hora, a mí no me pueden decir tibio, mi vida es un testimonio de coraje".Scioli dijo además que "me tomo la política en términos de ideas no personales. Ni siquiera cuando decían 'mirá cómo te destratan los K'. El Papa (Francisco) me enseñó, me recomendó un libro después de una reunión en el Vaticano, un libro de teoría del acercamiento y la aproximación indirecta, lo entendí y entendí todo"."Aspiro a ser un delegado obrero como Presidente, defendiendo el trabajo argentino, a la industria nacional, a las pymes, a la clase media, a los sectores más humildes", abundó.Acerca de las elecciones que perdió en 2015 frente a Macri, dijo que "los votos que faltaron en 2015 fueron de Córdoba, hay que entenderlos", en alusión al distrito del gobernador Juan Schiaretti. Pero sostuvo que "ahora hay que acercarse y escuchar".Sobre Juntos por el Cambio (JxC), el exgobernador señaló que "", amplió.Reconoció que "los jóvenes no se sienten representados por las fuerzas políticas tradicionales" pero aseguró que "no me asusta (el libertario Javier) Milei" e insistió con que "hay que hablar con todos, yo sé dialogar".Dijo que "la gente quiere hablar del futuro, saber cómo encarar los problemas que hay; la gente vota para adelante".