Se lanzó "Mi País Conversa" para impulsar el diálogo entre diferentes pensamientos

La plataforma ya se funciona en más de 30 países. Foto: Prensa

Se lanzó por primera vez en América Latina y en español el sitio "Mi País Conversa", una herramienta digital que busca entablar un intercambio entre personas que piensen de manera opuesta en temas generales del país como también intereses personales para "para ejercitar y fortalecer la democracia", se informó este domingo.y acompañan la Universidad Tres de Febrero, Universidad Torcuato Di Tella, Ashoka, Cenital y la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).Se trata de la versión nacional de "My Country Talks", una herramienta global de cultura democrática, que ya se realizó en más de 30 países con probados resultados positivos y ahora se comenzará a hacer en el continente americano.aseguraron los organizadores y agregaron que esta herramienta sirve "para ejercitar y fortalecer la democracia".Para participar,"La democracia sufre de dos grandes problemas: la resignación y la polarización ('grieta´'). Una, implica que no hay margen para cambiar las cosas; la otra, divide a la ciudadanía. Ambas afectan la cultura democrática", aseguraron desde la Fundación Bunge y Born"La democracia refiere, además de a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a un grupo de hábitos, valores y costumbres, tales como: participar, informarse, escuchar, reflexionar y conversar por parte de la ciudadanía. Estos hábitos no vienen dados sino que es importante ejercitarlos y fortalecerlos para un mejor funcionamiento de las instituciones políticas", explicaron.