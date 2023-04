Dos mujeres dirigirán la Universidad Nacional de Río Cuarto por primera vez en 51 años

Marisa Rovera, microbióloga y decana de Ciencias Exactas, ahora dirigirá la UNRC / Foto: Prensa UNRC.

Marisa Rovera y Nora Bianconi son las primeras mujeres electas para conducir la Universidad Nacional de Río Cuarto en sus 52 años de existencia. pic.twitter.com/WnpMIQgQyH — Esther Sánchez (@EstherUNCUYO) April 14, 2023

de vida de esta casa de altos estudios y otra mujer la secundará como vicerrectora, en virtud de los resultados de las elecciones que el pasado viernes consagraron ganadora a la fórmula Marisa Rovera-Nora Bianconi., y que integran la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –a cuyo rectorado llegó Carolina Scotto en 2007, primera mujer en 394 años-, la Universidad Nacional de General Sarmiento –en 2014 fue pionera Gabriela Diker-, la Universidad Nacional de La Pampa –Verónica Moreno rompió la barrera de género 2021-, la Universidad del Nordeste –donde ejerció el cargo Delfina Veiravé entre 2014 y 2022- y la Universidad Nacional de la Patagonia –donde el año pasado se consagró Lidia Blanco-.La Universidad Nacional de las Artes (UNA)En cambio,y hasta ahora no tuvieron nunca una decana las facultades de Medicina, Ingeniería, Ciencias Exactas y Ciencias Económicas.Apenas conocidos los resultados y en diálogo con la prensa, la electa rectora de la UNRC“Es un avance de toda la sociedadpero que representa a todas”, dijo Rovera, microbióloga y actual decana de Ciencias Exactas.“Es un momento histórico, eso lo conocemos, ahora no fue una condición sine qua non para conformar el espacio ni mucho menos,dijo sobre el mismo tema la vicerrectora electa Nora Bianconi y actual profesora de Ciencias Jurídicas.La fórmula ganadora de “Transformar UNRC”y ocupará los máximos cargos en reemplazo de la dupla Roberto Rovere-Jorge González, le sacó once puntos en primera vuelta -53 versus 42%- al binomio Sergio González y a Viviana Macchiarola, quienes encabezaron la lista oficialista “Nuevo Impulso”.Según Unesco-Lesalc,Mientras que la Asociación Universitaria Europea informa que en las universidades de los 48 países miembros sólo el 15% de las directoras eran mujeres.En Argentina, de acuerdo al informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino” realizado por la secretaría de política universitarias,"La transformación más grande que proponemosapertura, diálogo, escucha, no plantear una política sin conocer el territorio. Hacer parte a los distintos sectores, sin fragmentaciones, sin sesgos, para que la suma de todos los actores fortalezca a la política institucional. En la parte técnica, trabajar en la modernización de procesos, fiscalización, innovación, internacionalización curricular y científica, trabajo en redes nacionales y con el extranjero, para la cooperación y la generación de nuevos conocimientos", dijo Rovera a La Voz del Interior."Los desafíos son transversales,por ejemplo, articular más con el nivel medio. Incorporar tecnología y la bimodalidad en las disciplinas que lo permitan, todo para que haya mayor inclusión. Y también una fuerte participación en la discusión de políticas, y abordaje en profundidad y de manera articulada de temáticas de fondo, como políticas de género, ambiente y derechos humanos", concluyó.