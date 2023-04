Comienzan a regir las nuevas normas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires

Los automovilistas podrán consultar al chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, "Boti" para saber si en determinado lugar está permitido o prohibido estacionar.

Nuevas normas de estacionamiento comenzarán a regir a partir de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, donde ahora se podrá estacionar en ambas márgenes de las calles, salvo que se indique lo contario, pero estará prohibido dejar vehículos en las avenidas de 7 a 21 y las 24 horas en pasajes o avenidas con Metrobus en lo que, aseguran, sumará "28 mil nuevos lugares" habilitados."La norma comienza a regir a partir de este lunes y lo que se buscó desde el gobierno de la Ciudad es simplificar el estacionamiento a partir de los datos de una encuesta que se hizo el año pasado y con la cual detectamos",en declaraciones a TN.El funcionario explicó que"Como toda regla, encontrarán", agregó.y en caso de que no se pueda porque el ancho de calzada no dé para ello, encontrarán cartelería advirtiéndolo".Adicionalmente, los automovilistas podrán consultar al chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, "Boti" a través del WhatsApp 11 50500147 donde "poniendo la altura de la calle o la intersección van a tener rápidamente tener respuesta si es apto o no para estacionamiento".No obstante, Pérez Martínez reconoció que aún no se adecuado la pintura de los cordones de la ciudad, muchos de los cuales siguen coloreados de amarillo cuando deberían ser de color blanco."Se ha ido pintando en gris y blanco los cordones que estaban amarillos (donde ya no estará prohibido estacionar) y los amarillos (que mantienen su condición) los van a encontrar con pintura más nuevo. Estamos readecuando algunos espacios que nos han quedado", dijo.El funcionario afirmó que "lo que van a encontrar con adecuación total es la cartelería, hemos sumado muchísima cartelería en la calle para que la gente no tenga ninguna duda y pueda ver rápidamente las excepciones".Por último, explicó que el objetivo de esta medida es "simplificar las reglas de estacionamiento y aumentar, la mayoría serán fuera del micro y macrocentro, en las zonas residenciales", en el contexto de una ciudad cuyo "flujo vehicular aumentó fuertemente" en los últimos años.