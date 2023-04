Israel pretende imponer una difícil paz mientras insiste con la reforma judicial

Protestas en Tel Aviv contra la reforma judicial.

El descrédito de Netanyahu

Los motivos del descontento

Netanyahu y una desaprobación generalizada.

En medio de un desplome en su imagen, según las últimas encuestas,, mientras analistas advirtieron que no hay perspectivas de una desescalada si el gobierno insiste en su criticada reforma judicial y en las tensiones con los palestinos.Si Israel celebrara elecciones ahora, el partido de Netanyahu, el Likud, obtendría sólo 20 escaños en el parlamento (Knesset), en comparación con los 32 que ganó en noviembre, según una reciente encuesta de Canal 13 de Israel.En tanto, en otro sondeo, en este caso de Canal 12 publicado la primera semana de abril y realizada antes de la crisis de seguridad actual, el 69% de los consultados le dio "una mala calificación" al gobierno y un 67% evaluó el desempeño de Netanyahu como "malo".Ese descrédito también alcanza a referentes de los otros cinco partidos que integran la coalición con los que formaron el gobierno, que el pasado fin de semana cumplió 100 días.El único exceptuado es el despedido y reincorporado esta semana titular de la cartera de Defensa, Yoav Galant., dijo a Télam el profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén Menachem Hofnung.Sin embargo, estimó que no hay un escenario de elecciones en un futuro próximo."Puede ser una opción en 2024 porque uno de los líderes colonos (el ministro de Seguridad) Itamar Ben Gvir, amenaza irse cada dos días, pero es poco probable que Netanyahu se arriesgue a ello. Mi proyección es que este gobierno va a pasar 2023 en el poder", consideró.La cuestionada reforma judicial de Netanyahu -que en marzo pausó hasta las próximas sesiones parlamentarias tras las Pascuas judías que finalizaron el jueves-, así como el despido de Galant por criticarla, fueron parte de los detonantes del descontento social.Sin embargo, habría otros factores a tomar en cuenta como "el deterioro de la situación de seguridad", dijo a esta agencia Ziv Stahl, directora ejecutiva de Yesh Din, una ONG israelí de derechos humanos que trabaja en los territorios palestinos ocupados., tercer lugar sagrado para el Islam, que fue seguida también por atentados palestinos y agresiones letales de fuerzas israelíes."Todos eso hace que la gente pierde la fe en él (Netanyahu) y siente que está fuera de control en el sentido más amplio", aseguró la activista."Es una escalada en todos los frentes; vemos la violencia de los colonos, pero también en el discurso público. Tuvimos a (el ministro de Finanzas y líder colono, Bezalel) Smotrich diciendo que los palestinos (del pueblo de Huwara, en Cisjordania) deberían ser borrados de la faz de la tierra", dijo Stahl.A la vez que mencionó la incursión en Al Aqsa y los bombardeos, estimó que desde el gobierno "están legitimando los ataques de los colonos y alentando la violencia de los soldados contra los palestinos, dándoles una especie de impunidad, ya que no serán acusados ni llevados a juicio por eso".La caracterización del gobierno y la presencia de líderes colonos -en tanto garantes para sostener la coalición- está en debate entre los especialistas.Hofnung definió al gobierno como "el más derechista en la historia de Israel" y consideró que "el poder otorgado a los partidos de colonos no tiene precedentes, ya que cuentan con poder de veto. Si abandonan el gobierno, el reloj empieza a correr a nuevas elecciones".En tanto,y ubicó el "problema" en "la identidad política de los partidos que componen el gobierno y su proyecto político antidemocrático".Los colonos manejan ministerios claves como el de Finanzas y el de Seguridad, y continúan viviendo en territorios palestinos ocupados, donde han impulsado por ejemplo movilizaciones para que el estado les permita ampliar las colonias.Esto instala la pregunta acerca de la legitimidad de sus acciones y que, según Stahl, tienen que ver con promover "activamente" la violencia, con "los acuerdos y los fondos que consiguieron para promover la expansión de los asentamientos".En cambio, para el docente "la presencia de colonos en el gobierno no es que legitime, a los ojos de muchos israelíes, la idea de una anexión de los asentamientos, peroEl oficialismo derogó el mes pasado la Ley de Desconexión impulsada hace 18 años por el entonces primer ministro Ariel Sharon, que dispuso la evacuación de cuatro colonias en Cisjordania.Grinberg evaluó que "expandir los asentamientos, desplazando a los palestinos, significa más violencia y represión".Según el autor del libro "Política y violencia en Israel/Palestina", para esa expansión "necesitan limitar la capacidad del poder judicial de proteger a los palestinos, y a los ciudadanos judíos que están en contra de esas políticas".Para la activista, la reforma judicial busca menguar el poder de la corte suprema, "que es básicamente el último recurso para los palestinos", quienes sienten que "no hay voluntad de proteger sus derechos. Lo único que les queda es recurrir a la violencia. No estoy apoyando eso. Digo que se sienten muy frustrados, asustados, porque sienten que no hay nadie a quien dirigirse".En tanto, Hofnung afirmó que"Sospecho que la violencia continuará", dijo.Grinberg hizo extensiva las criticas al anterior gobierno (2021-2022) porque "hicieron las mismas políticas represivas a los palestinos"."La oposición pone el foco en Netanyahu y su personalidad corrupta porque no existe un proyecto político alternativo", aseveró.Ahora, la motivación oficialista "es que no vuelva a existir la posibilidad de perder elecciones", así que "después de la reforma antidemocrática (de justicia) buscarán poner fuera de la ley a los partidos de ciudadanos palestinos", dijo, y explicó que esto "es suficiente para que la oposición no pueda formar más una coalición mayoritaria".