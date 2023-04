Revisarán el fallo que condenó a tres hombres por el femicidio de Araceli Fulles

Escena de una cámara de seguridad donde aparece uno de los detenidos.

"Primero hablará la defensa, luego la fiscalía y finalmente el particular damnificado. Daremos nuestra opinión. A mi criterio la sentencia está construida en forma razonada y no tiene de ninguna manera afectada ni vulnerada la logicidad"

"Ellos tienen visitas en la cárcel y pueden abrazarse a sus hijos. Yo tengo que ver a mi hija en un cementerio"

Una sala de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la joven de 22 años que en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo de unos escombros en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, en la cual la madre de la víctima señaló que pedirá que los tres condenados "se queden de por vida en la cárcel", a la vez que denunció que continúa recibiendo amenazas tras el juicio.En tanto,apoyando a los condenados Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas, al considerar que el fallo que los sentenció a perpetua "se apoya en la valoración de pruebas que carecen de relevancia científica".Las sentencias a prisión perpetuas contra Cassalz, Escobedo y Cabañas, dictadas el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín,que la instancia tendrá lugar este martes a partir de las 11 y se realizará de manera oral tras un pedido de la defensa de los condenados, mientras que la familia de Araceli Fulles (22) y su abogado tendrán lugar a realizar un descargo ante los camaristas."Primero hablará la defensa, luego la fiscalía y finalmente el particular damnificado. Daremos nuestra opinión. A mi criterio la sentencia está construida en forma razonada y no tiene de ninguna manera afectada ni vulnerada la logicidad. Los hechos se corresponden con la calificación y la sentencia. No hay vicios que deban hacer que la Casación modifique el temperamento adoptado por el tribunal de grado",Por su parte,, afirmó a esta agencia que le pedirá a los jueces que no modifiquen la condena y que Cassalz, Escobedo y Cabañas "se queden de por vida en la cárcel"."Pensé que todo había terminado cuando los condenaron a perpetua. Esta pesadilla no acaba. A pesar de que pasaron los años, seguimos igual, como el primer día… ", describió Mónica, quien agregó: "Somos de una familia trabajadora en la que ignoramos muchas cosas de derecho. Tener que pasar por todo esto es una desgracia".A continuación,"Ellos tienen visitas en la cárcel y pueden abrazarse a sus hijos. Yo tengo que ver a mi hija en un cementerio", manifestó Ferreyra, quien advirtió que continúa recibiendo intimidaciones de mensajes anónimos por parte de familiares de los tres condenados."Desde que comenzó el juicio. Siguieron las amenazas, siempre. Nunca pararon", indicó Mónica., al que llegaron siete personas como acusadas pero todas ellas en libertad, aunque a raíz de una serie de amenazas hacia familiares de Araceli y testigos, dos de ellos fueron detenidos con prisión preventiva., denunciado por amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, a quien le mandó un video de nueve segundos con una ametralladora diciendo "hay bala para toda la familia".En tanto,Finalmente, el TOC 3 condenó a prisión perpetua a Cassalz, Cabañas y Escobedo y absolvió por falta de pruebas a Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.Además,, luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.Durante la noche del 2 de julio de 2017,Según el tribunal,Luego, a las 3 de la madrugada,A las 6.30 de la mañana,Sin embargo, según pudieron establecer los jueces, alrededor de las 7 de la mañana, en la que Darío Badaracco, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas fueron considerados como los responsables de causarle a la joven una "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos., que dieron cuenta de la presencia de Araceli en la oficina, baño y terraza del corralón.Luego del crimen, también se pudo probar que"A esta conclusión se arriba también con la presencia del perro Halcón en el allanamiento del 27 de abril de 2017 que huele el olor de Araceli Fulles en el baúl del auto Megane Renault 19 marcando positivo tres veces y dicho espacio (baúl) fue limpiado con Pinolux y/o algún desinfectante para ocultar que el cuerpo de Araceli estuvo en el interior", resaltó el tribunal.Finalmente, tras 25 días de búsqueda,Dichos canes, que presentaron pruebas fundamentales para que el TOC 3 de San Martín condene a perpetua a Cassalz, Escobedo y Cabañas, pertenecían al adiestrador Marcos Herrero, quien fue condenado en marzo de este año a 8 meses de prisión condicional por "falsa denuncia" y "encubrimiento" en el marco de la desaparición de Viviana Luna en la provincia de Mendoza en el año 2016.En ese contexto,"El pretendido experto, responsable de los hallazgos centrales para la condena, no solo no cuenta con la acreditación necesaria para ser considerado perito o experto, sino que, además, se encuentra procesado, precisamente, por manipular y plantar evidencia en casos como el presente. De esta manera, a las serias limitaciones del medio de prueba en cuestión se le suman fuertes sospechas relacionadas con un posible accionar fraudulento por parte del Sr. Marcos Herrero. Ninguna de estas cuestiones fue valorada por el Tribunal Oral en lo Criminal no. 3 del Departamento Judicial de San Martín", explicaron desde Innocence Project.