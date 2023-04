El FdT buscará sesionar en Diputados para aprobar el proyecto sobre lavado de activos

El 28 de marzo, la Cámara tuvo una sesión de consenso. /Prensa: Diputados.

La parálisis de tres meses

Las negociaciones por la sesión del miércoles

El jefe de bloque oficialista Germán Martínez convocó a la sesión. /Foto: Osvaldo Fanton.

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo miércoles parauna iniciativa demandada por el Ministerio de Economía en el marco de cumplimientos internacionales.Entre los ocho temas que componen el temario propuesto también se encuentra el proyecto que autoriza el ingreso al país de tropas extranjeras y el egreso de propias para ejercicios combinados.y otros integrantes de esa bancada, por lo que la responsabilidad de reunir el quórum recaerá en el oficialismo.De esta manera, la Cámara vuelve a la dinámica previa a la sesión de consenso realizada el pasado martes 28 de marzo, y en la que la mayoría de los bloques dieron quórum para debatir el proyecto referido a la Justicia federal en la provincia de Santa Fe, la creación del monotributo para contribuyentes tecnológicos, un nuevo parque nacional y la modificación de la Ley de Sangre.Antes de esa sesión de acuerdo,, primero contra una resolución de la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura, y luego en rechazo a la decisión del oficialismo de avanzar con el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema., aunque el reglamento la habilita a ejercer ese rol ante la falta de definición; y también se bloqueó tanto para esa fecha como para el 21 de diciembre que se pudieran aprobar temas como la moratoria previsional o la creación de universidades nacionales.Sin embargo,Un día después los diputados volvieron a verse las caras en el recinto, en el marco de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dio por inauguradas las sesiones ordinarias 2023.En cuanto a la sesión solicitada para el próximo miércoles, fuentes del oficialismo confían en la concurrencia de bloques minoritarios para obtener el quórum, aunqueque permita ampliar el temario para poder llevar adelante una jornada en el marco de acuerdos., como las de Río Tercero y del Salado, pero que la propuesta fue rechazada.En el temario de la sesión se destaca el proyecto que modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, iniciativa que aun no tiene dictamen de comisión, pese a que ingresó al Parlamento el 1 de junio del año pasado, cuando Martín Guzmán aún era el ministro de Economía.Ante ese panorama, las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal se reunirán en plenario el próximo martes a las 11 con el objetivo de emitir el o los dictámenes que un día después estarán sobre las bancas del recinto.De acuerdo a lo expresado en las reuniones desarrolladas el año pasado y a declaraciones periodísticas vertidas sobre el tema, JxC no estaría en desacuerdo con el proyecto, aunque plantea algunas observaciones que lo llevarían a firmar un dictamen de minoría.Similar posición adoptarían los representantes del interbloque Federal (IF) -tercera fuerza de la Cámara-, que elaboraría un tercer texto.Además, con la intención de buscar alcanzar un acuerdo, el legislador solicitó en noviembre pasado algunas incorporaciones, entre las que se destacan que "en la ley conste la facultad que tiene la UIF de querellar", así como también, "modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente del organismo".Por su parte,, aunque su compañero de bloque Alejandro "Topo" Rodríguez fue más cauto: "Aún no fijamos posición, lo estamos analizando detalladamente", advirtió en diálogo con Télam.El proyecto del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales."El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente, transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes", indica el proyecto., según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.También el que establece contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido, y el que prevé la creación del Programa Pubertad Precoz Central.Por último figuran la declaración como Monumento Natural de la Especie Águila Harpía -Harpia harpyja- y la aprobación del Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo el 17 de diciembre de 2018.