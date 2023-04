Arquitectura, el firme puntero en el hockey femenino sobre césped

Disputadas cuatro fechas, Arquitectura tiene el puntaje ideal en el Torneo Metropolitano. (Foto 123RF) Arquitectura, el equipo del barrio de Agronomía, venció por 3 a 1 a Ciudad de Buenos Aires este sábado, y mantiene la punta en el Campeonato Metropolitano de Hockey femenino sobre césped. Los tantos del conjunto vencedor fueron de Micaela Andrada Ferace, Melisa Bernaudo Giménez y Tamara London, mientras que gol visitante lo concretó Delfina Galli.



El partido comenzó con los equipos estudiándose y sin grandes sobre saltos para ninguna de las áreas, a excepción de algún córner corto para Ciudad y una seguidilla de córners cortos para Arquitectura. El segundo cuarto continuó con la misma temática: juego muy trabado en la mitad de la cancha y poco peligro para los arcos.



Las emociones llegarían en el tercer cuarto. Las primeras en golpear fueron las chicas de Arquitectura, con una gran jugada individual de Micaela Andrada Ferace y luego con un córner corto de Melisa Bernaudo Giménez. En el cuarto período Ciudad salió con todo en búsqueda del descuento y lo logró cuandro restaban tres minutos a través de un rebote de córner corto de Delfina Galli. Con el empate al alcance de la mano, Ciudad sacó a su arquera para tener 11 jugadores de campo pero a un minuto del final, Arquitectura tuvo un letal contragolpe que transformó en gol la delantera Tamara London. Con este resultado Arquitectura quedó al frente en la tabla de posiciones con 12 puntos, el doble que Ciudad.



“Fue un encuentro muy parejo, muy disputado en el medio del campo que lo pudimos resolver con algunas jugadas puntuales gracias al esfuerzo de las chicas", declaró a Télam el entrenador de Arquitectura Martin Herrero. "Las claves del partido fueron haber sostenido defensivamente a Ciudad que es un gran equipo con jugadoras muy dinámicas que resuelven muy bien los mano a mano; hacer los goles en los momentos justos y mantener la concentración durante los 60 minutos del partido. Cuando abrimos el marcador no nos conformamos y fuimos por más”, sintetizó el DT.



A su vez Victoria Miranda, una de las Leonas con que cuenta el plantel de Ciudad, dijo tras el encuentro: “Me voy con sensaciones raras porque no fuimos superadas pero ellas metieron los goles y nosotras no". Sobre el futuro, Mirando afirmó que "queremos estar lo mas arriba posible, clasificar primero al Top 10 y luego pensar en entrar a los play off”.





Resultados de la fecha 4

Posiciones

Arquitectura 3 Ciudad 1GEBA 1 Belgrano 0Quilmes 1 Lomas 1San Martín 0 San Lorenzo 3Banco Provincia o Santa Bárbara 1Rever Plate 2 SIC 1Italiano 0 S. Catherines 1San Fernando 5 Vélez 01. Arquitectura 122. San Fernando 103. Lomas 104. Santa Bárbara 105. Quilmes 86. GEBA 87. River 68. Ciudad 69. Vélez 610. San Lorenzo 511.Italiano 412. S Catherines 313. Banco Provincia 214. Belgrano 015. SIC 016. San Martín 0