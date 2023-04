Estiman que Vaca Muerta alcanzará el millón de barriles en 2028

Ricardo Hosel, de Oleoducto del Valle. /Foto: prensa.

El yacimiento podría hacer exportaciones de hasta US$ 8.000 millones desde 2025. /Foto: prensa.

El presidente de Oleoductos del Valle, Ricardo Hosel, la empresa responsable de transportar la totalidad del crudo de Vaca Muerta, afirmó queA 30 años de la concesión de la empresa de midstream de petróleo, Hosel detalló en una entrevista con Télam los alcances del Proyecto Duplicar que acaba de iniciar sus obras, y entendió que Vaca Muerta puede producir tanto crudo como la industria pueda construir ductos, por lo que la infraestructura es el límite.Los siguientes son los tramos principales de la charla:-Históricamente, la cuenca neuquina tenía una participación de un 30 o 40 por ciento de la producción total del país. En los últimos años ha incrementado muchísimo su producción cuando las demás cuencas se mantuvieron estables o declinando, y hoy es un poco más del 60% de la producción total del país. Oldelval se encuentra en un lugar privilegiado: Vaca Muerta nos dio una segunda vida, porque siempre tuvo una gran capacidad ociosa, salvo a fines de fines de la década de los 90, donde alcanzó su récord histórico de transporte de 270.000 barriles día.En los últimos dos años las empresas tuvieron una curva de aprendizaje que se empezó a materializar y llenó la capacidad instalada y nos empezamos a ver obligados a responder a un crecimiento muy rápido de más del 70% acumulado, no solamente un hito para la Argentina, sino a nivel mundial. Por eso hoy vemos el cambio de paradigma de mirar cómo el ducto pasa de una capacidad ociosa a la demanda de los productores.-Estos proyectos de infraestructura muy grandes requieren que se pueda vender la capacidad a 10 o 15 años para asegurarse que la inversión se pueda recuperar. Para eso salió el decreto 115 que permitió por primera vez al midstream de petróleo poder vender capacidad en firme. El segundo gran hito es que la concesión por 35 años se extienda por diez años más para poder hacer obras de esta magnitud y el tercer gran hito fue juntar a los clientes para hacer una licitación de capacidad para que nos ayuden a financiar y llevar adelante esta obra. Y en ese contexto también fueron contratos a 15 años en dólares, algo inédito en la Argentina, por lo cuales los clientes en promedio, se comprometieron a financiar el 80% de esta obra de 1.200 millones de dólares. Sin dudas, una apuesta a entender y creer que el potencial de Vaca Muerta es un hecho, no es un potencial.-La capacidad de diseño de 225.000 barriles día, Originalmente iban a ser el doble pero terminaron siendo 530.000 barriles, por eso llamó Duplicar Plus. Una vez que esté listo el tramo principal de Allen a Rosales esa va a ser la capacidad. Todo ese crudo incremental, podemos decir entre 90 y 100 por ciento tendría destino de exportación, lo que va a significar a valores de entre 60 y 80 dólares el barril unos 6.000 a 8.000 millones de dólares anuales de ingreso total de divisas.Todo el crudo de Oldelval llega a la terminal de Oiltanking de donde sale a exportación o por ducto a las principales refinerías de de Buenos Aires de YPF, Shell o Axion, cuyas necesidades están totalmente satisfechas y con saldo exportable.-Esta obra se financia en un 80% con los clientes y el 20% restante lo financia Oldelval principalmente por la emisión de obligaciones negociables. Esta semana estamos saliendo con el primer tramo de 50 millones de dólares, de lo que vamos a necesitar del mercado entre 300 y 400 millones de dólares.- La obra va a tener una primera etapa a principio del año que viene donde vamos a poder disponer de unos 55.000 m3/día y al final de las obras se va a dar en el primer trimestre del 2025 los restantes 72.000 m3/día, lo que dará esa capacidad total de ampliación de 310.000 barriles.Creemos que Duplicar junto con el oleoducto Vaca Muerta Norte que está construyendo YPF, que conecta con el ducto de Otasa hacia Chile van a permitir una capacidad de evacuación de unos 700.000 barriles totales de la cuenca y eso va a ser suficiente para 2025 y 2026. De acá a esa fecha van a surgir nuevas ampliaciones pero estas obras entiendo que van a que van a ser suficientes hasta entonces.-Hoy no sabemos cuán rápido Vaca Muerta puede crecer su producción, porque está limitada a nuestra construcción de ductos. Iremos viendo cómo va reaccionando el incremento de la producción pero es evidente que la cuenca tiene una capacidad de llegar al millón de barriles en el 2028 o 2029, con lo cual se van a necesitar muchos más proyectos de infraestructura.Esta es la primera ampliación de Oldelval y habrá otras empresas en ese camino. En el corto y mediano plazo vamos a estar disponibilizando capacidad menor a lo que Vaca Muerta puede producir, sentimos que vamos a estar constantemente aumentando la capacidad porque se puede producir tanto crudo como nosotros o tan rápido como podemos construir ductos. Cuando tengamos capacidad ociosa podremos entender dónde está ese límite, por eso habrá que ver no sólo el potencial de producción sino la logística que tal vez sea la logística la que le ponga límites que hoy no los tiene.