Denuncian "al menos 48 despidos" en Clarín y realizarán una asamblea para definir medidas de fuerza

Foto: Leo Vaca

Ya estamos en la puerta de Clarín con los despedidos y despedidas.



A las 15 haremos una asamblea con @delegadosclarin en la puerta, donde definiremos un paro general de todo el gremio. #DespidosEnClarin pic.twitter.com/KaqZaUNh92 — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 16, 2023

El apoyo de Sipreba

Integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), por lo que realizarán una asamblea para definir la "medida de fuerza" a seguir., explicó el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales de Sipreba, Matías Cervilla, en declaraciones a Télam.Los trabajadores que fueron despedidos, que pertenecen en su mayoría a la redacción que funciona en Tacuarí 1800 del barrio porteño de Constitución,Tras conocer esta medida, la comisión interna pidió una reunión con las autoridades de la empresa, que se llevó a cabo a las 9, para que el personal jerárquico "explique los motivos de los despidos", y decidió posteriormente convocar a una asamblea a las 15 en la puerta del diario.señaló Cervilla, y sostuvo que si bien AGEA "habla de reconversión digital, porque los ingresos de la empresa están viniendo por lo digital", muchos de los trabajadores que fueron echados tenían un perfil justamente "digital"., para comunicar al resto de los trabajadores sobre los "cambios" implementados para "crecer aún en medio de la crítica situación económica del país" y para "adaptar la organización interna a una nueva realidad de la industria, así como el perfil de su personal".Aranda expuso en esa comunicación quey, si bien señala que ese es un "proceso más difícil e ingrato", resalta que es "imprescindible", por lo que esa situación, dijo, "ha llevado a tener que producir desvinculaciones en nuestro plantel el día de hoy".Para Cervilla, sin embargo,"intenta achicarse", al exponer que al ser una "empresa superavitaria" no está en condiciones de "aducir pérdidas" pero sí de "maximizar la ganancia reduciendo el personal"., recopiló Cervilla.Además, el representante gremial reprochó el "cinismo" empresarial ante la coincidencia de la fecha del anuncio de hoy con los despidos de hace "cuatro años", que fueron ejecutados el 17 de abril de 2019.Cervilla reveló que a los empleados les llegóy alertó que entonces "muchos compañeros no pudieron acceder a ese mail y se están enterando porque están queriendo entrar a su cuenta y no pueden".Por su parte,y que esa organización llevará adelante una "medida de fuerza en todos los medios privados exigiendo que se retrotraigan" las desvinculaciones.Lecchi observó que los trabajadores desvinculados son "casi todos afiliados" y en algunos casos "fueron miembros de junta electoral"."A las 15, hoy domingo, convocamos asamblea de todo el gremio en la puerta del diario. Definiremos un paro general de todo el gremio", anunció Sipreba.Al ser consultado por una eventual relación entre los despidos y la disputa judicial por la personería gremial de Sipreba, Cervilla dijo que "no se descarta" pero aclaró que "al no tener todavía los nombres de todos los compañeros, es pronto para decirlo"."Son despidos masivos, puede tener que ver con un costado gremial que no descartamos, pero principalmente tiene que ver con una cuestión económica", remarcó.