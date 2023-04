Los exportadores proyectan más ventas en la segunda semana del tipo de cambio diferencial

Foto: Inta

Oferta y demanda

Exportadores del complejo sojero apuestan a que en la segunda semana de vigencia de la nueva edición del(PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para la oleaginosa y economías regionales, la comercialización del grano alcance mayores volúmenes a los registrados durante los primeros cinco días de la medida., indicaron a Télam fuentes de la agroexportación.Según explicaron, la primera semana de vigencia del también denominado dólar agro fue "de ajuste de las reglamentaciones. El decreto que puso en marcha el PIE tuvo algunas innovaciones, entre ellas crear cuentas dólar linked".Esta situación requirió una serie de regulaciones por parte del Banco Central (BCRA), ya que "los exportadores no podíamos operar sin esas cuentas, por lo cual no se podían ingresar divisas ni comprar granos", añadieron las fuentes.De hecho, el nivel de actividad en el mercado de granos se podría considerar modesto en términos de comercialización del poroto, ya que volumen diario promedio negociado durante la semana se ubicó en torno a las 100.000 toneladas.Tal es así que en base a los últimos datos informados en el monitor SIO-Granos, la plataforma oficial que registra las operaciones realizadas durante la jornada, el volumen comercializado hasta la tarde del viernes fue de 52.585 toneladas, por lo que desde que comenzó la semana los productores vendieron 494.332 toneladas.Una de las cuestiones centrales que explica la poca comercialización, más allá de las cuestiones técnicas, es queDurante la semana, los valores ofrecidos por la tonelada de soja se ubicó en un rango de entre $ 90.000 y $95.000, cuando en la previa de la puesta en marcha de la medida, el sector productivo especulaba con un valor que sobrepasara los $100.000 la tonelada.Desde los exportadores y la industria consideran central que el productor entienda como "razonable" el precio que se ofrecerá en los próximos días, para que haya un mayor flujo de ventas."Va a ser una cuestión de oferta y demanda", indicaron las fuentes, quienes aseguraron que "hasta el momento vimos poco interés de los productores, pero también es verdad que no había mucha posición de compra".No obstante, el nivel de liquidación se ubicó bastante por encima del nivel comercializado, ya que parte de esos ingresos correspondieron a prefinanciaciones de exportaciones.En este sentido, los exportadores ingresaron US$ 815,3 millones durante lo semana, en línea con lo registrado en el anterior PIE lanzado en noviembre del año pasado.La liquidación permitió al Banco Central finalizar la semana con un saldo positivo de compras, al alcanzar los US$ 297 millones.Las expectativas tanto del Gobierno nacional como del sector exportador al principio de la medida era alcanzar una liquidación de divisas por US$ 5.000 millones y la comercialización de 10 millones de toneladas.En este último punto, se calcula que en manos de los productores hay entre cuatro y siete millones de toneladas de la campaña anterior, a lo que se sumaría la producción de este ciclo, cuyo volumen esperado en sensiblemente menor a lo obtenido el a pasado.Desde el sector entienden que esta será "la peor cosecha (de soja) en 30 años"."Además de las 23 millones de toneladas que se esperan cosechar, la mitad de ese volumen tiene serios problemas de calidad con granos verdes por cuestiones climáticos. Encima los trabajos vienen retrasados. Por eso mayo será muy importante para la comercialización con este tipo de cambio", concluyeron las fuentes del mercado.