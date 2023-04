Siguen los combates en Sudán y ya hay decenas de civiles muertos. Foto: AFP

El Ejército y un grupo paramilitar de Sudán combatían por el control del convulso país africano por segundo día consecutivo, pese a creciente presión externa para cesar hostilidades que ya dejaron cerca de 60 muertos sólo entre los civiles pic.twitter.com/N7J7r7hcS3 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 16, 2023

El Papa sigue con preocupación los sucesos en Sudán, "estoy muy cercano a ese pueblo que ya ha tanto sufrido, que dejen las las armas y prevalezca el diálogo". pic.twitter.com/xmKi37LPvw — Vatican News (@vaticannews_es) April 16, 2023

Los enfrentamientos son la culminación de meses de tensiones entre el Ejército y las FAR, su antiguo aliado.. Foto: AFP

El Comité Central de Médicos dijo que cerca de 600 personas resultaron heridas, incluidos civiles y combatientes. Foto: AFP

El Ejército y un grupo paramilitar de Sudán segundo día consecutivo , pese a creciente presión externa para cesar hostilidades que ya dejaron cerca de 60 muertos sólo entre los civiles.Fuertes combates en los quesacudieron este domingo la capital de Jartum, la ciudad contigua de Omdurman y puntos conflictivos de todo el país.Se cree que las fuerzas rivales del Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tienen decenas de miles de combatientes cada una sólo en la capital del gran país del noreste de África.Los enfrentamientosEsas tensiones ya habían retrasado un acuerdo con los partidos políticos para que el país volviera a su breve transición a la democracia, que se descarriló por un golpe militar en octubre de 2021 dado conjuntamente por el Ejército y las FAR.y que creía que había decenas de muertes adicionales entre las fuerzas enemigas.El sindicato, llamado Comité Central de Médicos, agregó que se creía que había decenas de muertes adicionales entre las fuerzas enemigas.Tanto el Ejército como las FAR afirmaron tener el control de lugares estratégicos en Jartum y en otras partes de esa zona del centro-este del país.El Ejército, encabezado por el general y líder golpista Abdel Fatah al-Burhan, pidió el desmantelamiento de las FAR, a las que calificó de “milicia rebelde”.El jefe de las FAR, el general Mohammed Hamdan Daglo, dijo a la red de noticias saudita Al Arabyia que descartaba negociar y pidió a Burhan que se rindiera.Mientras tanto,Diplomáticos, incluido el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; el secretario general de la ONU, el jefe de política exterior europea, el jefe de la Liga Árabe y el jefe de la Comisión de la Unión Africana instaron a las partes a dejar de pelear.En el Vaticano,"Estoy cerca del pueblo sudanés... e invito a la oración para que depongan las armas y prevalezca el diálogo, para retomar juntos el camino de la paz y la armonía”,También este domingo, el organismo de la ONU para la alimentación (PMA) dijo que suspendió temporalmente las operaciones en Sudán después de que tres de sus empleados sudaneses murieran el pasado sábado en combates y un avión utilizado por el PMA resultara dañado.“No podemos hacer nuestro trabajo de salvar vidas si no se garantiza la seguridad de nuestros equipos y socios”, dijo Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PAM), en un comunicado.Cerca de 16 millones de personas, o un tercio de la población de Sudán, requieren asistencia humanitaria, según la ONU.alrededor del cuartel general militar, el aeropuerto internacional y la sede de la televisión estatal.Un funcionario militar dijo queEn la capital se vieron humaredas por encima de los cuarteles de los paramilitares y del aeropuerto internacional, informó la agencia de noticias AFP.Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en desacuerdo sobre otras crisis en todo el mundo, pidieron el fin inmediato de las hostilidades y el regreso al diálogo.Los Estados árabes con intereses en Sudán -Qatar, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- hicieron llamados similares.“Acordamos que era esencial que las partes pusieran fin de inmediato a las hostilidades sin condiciones previas”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado., donde decenas de miles de personas viven en campamentos para personas desplazadas después de años de una guerra civil con acusaciones de genocidio., decenas de personas resultaron muertas y heridas desde el sábado en un campamento para personas desplazadas, dijo Adam Regal, portavoz de una organización benéfica de Darfur., la capital de la provincia de Darfur del Sur, las dos partes lucharon por el control del aeropuerto de la ciudad, dijo Al Arabiya, que citó a un oficial militar no identificado.La fuente dijo queEstos combates comenzaron el sábado por la mañana,El Ejército desmintió que las FAR hubieran tomado el aeropuerto internacional y aseguró que unos paramilitares se "infiltraron e incendiaron aviones civiles, incluyendo uno de la aerolínea saudita Saudi Airlines", un incidente confirmado por Arabia Saudita.La Liga Árabe, a petición de Egipto y de Arabia Saudita, inició este domingo una reunión de emergencia para discutir la situación en Sudán.Las desavenencias entre ambos bandos sudanesesAunque el Ejército no rechaza su integración, quiere imponer sus condiciones y limitar su incorporación en el tiempo.El general Daglo exige una amplia inclusión y, sobre todo, un puesto para él en el Estado Mayor.Esta disputa bloquea la transición democrática exigida por la comunidad internacional para reanudar su ayuda a Sudán, uno de los países más pobres del mundo.