"La isla de la fantasía" o cuando el deseo puede llevar a lugares desconocidos

La segunda temporada de “La isla de la fantasía” llega a Latinoamérica a través de Universal Premiére, a partir de este domingo a las 21 horas.Protagonizada por("Without a Trace", "Rush Hour 2"),("Stuck with You", "The Wrong Wedding Planner") y("Homeland", "The Vampire Diaries"), la serie se sumerge en las aventuras de los huéspedes y la vida personal de quienes están a cargo de un exclusivo resort.Elena Roarke es la gerenta del espacio y sobrina nieta del recordado Sr. Roarkeuna mujer que asumió una gran labor al ponerse al frente de este gigante lugar que tiene como meta cumplir los deseos de sus huéspedes.Elena no estará sola, tiene a su lado a su mano derechaDurante una conferencia virtual a la que tuvo acceso Télam, los actores comentaron su satisfacción de participar en esta enorme producción audiovisual, que fue un ícono televisivo.“Estando en la isla todo lo que se puede vivir es especial, para los huéspedes como para Elena, quien sabe del poder de la isla y todo lo que puede suceder, por lo que tendrá que manejar todo esto de la mejor manera”, dice Roselyn Sánchez., señala la actriz portorriqueña.Se trata de un “reboot” (conservar algunos aspectos del original y ofrecer nuevos giros narrativos) del clásico televisivo, “La isla de la fantasía”, que tuvo como figura principal a Ricardo Montalbán y, pero muchas veces deberán luchar con aquello que quieren obtener.Además, la vida privada de Elena, Ruby y Javier van tomando mayor protagonismo, sus amores, temores y vulnerabilidades, le dan a la serie un atractivo mayor.