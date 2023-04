La Rama Femenina del PJ bonaerense llamó a rediscutir el acuerdo con el FMI

Foto: IG @mayrasolmendoza

La Rama Femenina del Partido Justicialista (PJ) Bonaerense reclamó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se rediscuta" y exigió la implementación de "una suma fija" para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo."El acuerdo con el FMI debe ser rediscutido. No se trata de no pagar como acusan los responsables del brutal endeudamiento. Tampoco se trata de caer en el escepticismo o creer que nada puede hacerse. Se trata, como decía (el expresidente) Néstor (Kirchner) de poner en valor el esfuerzo del pueblo argentino", indicó esta agrupación en unemitido durante un encuentro en Quilmes.La reunión, realizada el viernes, contó con la participación de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires,; la senadora; y la intendente de Quilmes,, entre otras dirigentes.En el encuentro, se coincidió en quey se exigió que se implemente la suma fija al considerar que es una "herramienta crucial" para la recuperación del poder adquisitivo."Con un acuerdo con el FMI inflacionario como el vigente, las trabajadoras y trabajadores necesitan sumar a las paritarias este tipo de propuestas", subrayaron.Además, sostuvieron que "el debate es necesario" y consideraron que es "urgente" para transformar "la inadmisible foto que devuelve la realidad: en un gobierno peronista, con recuperación del empleo, a los trabajadores no les alcanza la plata"."Debemos ser claras: no alcanza con romper la proscripción impuesta a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)., un modelo de país con soberanía, independencia y justicia social", remarcaron.Además, recordaron que"Necesitamos recuperar Argentina para los argentinos", expresaron.En ese marco, anunciaron quecon el objetivo de "protagonizar el proceso electoral que define el destino de los argentinos y argentinas"."No queremos el silencio cómplice de las corporaciones e incómodo respecto de nuestras convicciones", puntualizaron desde la Rama Femenina del PJ.